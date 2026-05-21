‘최진실 딸’ 최준희, '결혼식 잠입+무단 촬영' 기자 박제 “축의금 안 내고 밥 야무지게 드시고 가심”

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[스포츠조선 조민정 기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 자신의 결혼식 현장에 무단으로 들어온 남성을 공개적으로 저격했다.

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최준희는 21일 자신의 SNS 스토리를 통해 결혼식 현장을 촬영 중인 한 남성의 사진을 공개했다.

사진 속 남성은 휴대폰을 든 채 식장 내부를 촬영하고 있었고 얼굴 부분은 최준희가 직접 적은 문구로 가려져 있었다.

최준희는 "기자는 어떻게 들어온 거임?"이라며 해당 남성을 기자라고 지목했다. 이어 "바로 휴대폰을 뺏고 갤러리 검사 후 내보냈다고는 하는데 진상짓하면서 하객들한테 피해를 줬다고 하더라"고 밝혔다.

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또 "너무 미안해 죽겠다"며 하객들에게 사과의 뜻도 전했다. 특히 그는 "웃긴 건 축의금도 안 내고 밥은 야무지게 먹고 가셨다"며 "누구세요 진짜"라고 덧붙이며 불쾌한 심경을 숨기지 않았다.

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최준희는 최근 11세 연상의 비연예인 연인과 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다.

결혼식에는 가족과 가까운 지인들이 참석했으며 이모할머니가 화촉점화를 맡았다. 과거 갈등이 있었던 외할머니 역시 혼주석에 자리한 것으로 알려져 화제를 모았다.

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한편 최준희는 현재 인플루언서와 모델 활동을 이어가며 SNS를 통해 팬들과 소통하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com