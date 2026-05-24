다영, 12억 빚더미 속 '독기'로 버틴 13살…"이혼한母 눈물에 철들었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 다영이 남다른 독기의 원동력을 털어놓았다.

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23일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 우주소녀 막내에서 '핫걸'로 180도 변신한 솔로 가수 다영의 모습이 공개됐다.

이날 다영은 13살 어린 나이에 가수의 꿈을 안고 제주도를 떠나 서울로 상경했던 연습생 시절을 털어놨다. 제주도 추자도 출신인 그는 오디션 프로그램 'K팝스타'에 출연하며 본격적으로 꿈을 키웠고, 오디션을 함께 준비하던 친구 집에 머물거나 고시원 생활까지 하며 힘든 시간을 버텼다고 밝혔다.

다영은 "지금 생각해보면 힘들다는 생각은 안 했다. 열정으로만 가득 차 있었던 것 같다"며 어린 시절을 담담하게 돌아봤다.

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특히 그는 과거 한 방송에서 부모님의 이혼과 가족의 경제적 어려움을 고백했던 사연도 다시 언급했다. 다영은 "아버지가 어머니 명의로 진 빚이 12억 원이었다"고 밝혔던 당시를 떠올리며, 태풍 '나리' 피해를 겪었던 순간을 회상했다.

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다영은 "항상 강하고 멋있던 엄마가 처음으로 무너져 우시는 모습을 봤다"며 "어머니는 생계를 위해 투잡, 쓰리잡을 하며 정말 쉼 없이 일하셨다. 그러면서도 '제주도 여자들은 원래 강인한 거야. 너도 어디서든 씩씩하게 살아야 한다'고 말씀하셨다"고 전했다.

이어 "그때 처음 상황의 심각성을 느꼈고, 엄마를 지켜야겠다는 생각이 들었다"며 "원래는 철부지였는데 그 일을 겪고 갑자기 철이 훅 들었다"고 털어놔 먹먹함을 안겼다.

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olzllovely@sportschosun.com