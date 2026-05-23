이현이, 두子 '학비 1천만원' 사립초 보낸 이유 "공부 많이시켜, 목표 지향적"

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 겸 방송인 이현이가 사춘기를 앞둔 자녀를 둔 워킹맘의 솔직한 고민과 일상을 전하며 공감을 자아냈다.

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23일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 "사춘기 앞둔 아들 때문에 광광 울 뻔한 사연은..?"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 이현이는 남편과 함께 집 앞의 한 술집에서 술잔을 기울이며 자연스럽게 육아와 교육에 대한 이야기를 나눴고, 현실적인 워킹맘의 고민이 고스란히 담겼다.

이날 이현이는 "둘째가 초등학생이 되어서 적응하는 것 등에 걱정을 많이 했는데, 너무 잘하고 있다"며 "첫째는 부여로 2박 3일 수학여행을 갔다"고 아이들의 근황을 전했다.

이어 그는 사립초등학교를 선택한 이유에 대해 설명했다. 이현이는 "우리 남편도 애들이랑 같은 초등학교를 나왔다"면서 "요즘 제일 많이 듣는 질문이 '둘째도 중대부초 다녀요' 하면 '형제라서 들어간 거냐'라고 한다. 사실은 형제 전형이 전혀 없다. 처음 뽑을 때 랜덤으로 추첨하는 것"이라고 말했다. 교육 과정과 입학 방식에 대한 오해를 직접 짚으며 현실적인 설명을 더했다.

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이현이의 남편 역시 "형제로 다니는 경우는 전교에 3명밖에 없다"고 덧붙이며 학교 분위기를 전했다.

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또한 이현이는 사립초를 선택한 배경에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 그는 "아무래도 내가 워킹맘이지 않냐. 사립초가 하교 시간도 늦다"고 설명하며 맞벌이 가정의 현실적인 선택이었음을 전했다. 이어 "중대부초는 공부 많이 시키기로 유명한데 사립초마다 교육 방식도 차이가 있다"며 "중대부초는 수학 중심이고 역사 수업이 좋다"고 말했다.

남편 역시 "맞다. 한자는 매년 자격증을 따야 한다. 목표지향적"이라고 덧붙이며 학교 교육 시스템의 특징을 설명했다.

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한편, 모델 이현이는 삼성전자 반도체 개발 엔지니어 홍성기와 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다. 이현이 홍성기 부부의 아들들이 다니는 중앙대학교사범대학부속초등학교는 명문 사립초 중 하나로 연간 학비가 약 1천만 원에 달하는 것으로 알려졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com