지예은 "'런닝맨'·'SNL' 이후 정극 섭외 안 들어와..예능이 적성, 연기엔 큰 욕심 NO"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 "코미디 외길 인생"을 자처하며 자신의 커리어와 현실적인 고민까지 솔직하게 털어놨다.

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23일 유튜브 채널 '지편한세상'에는 '코미디 외길 인생 걷고 있는 지예은ㅣ지편한세상 데려다줄까 지예은 편'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 방송인 지석진이 '런닝맨'에서 인연을 맺은 지예은을 직접 데려다주며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 지석진은 지예은을 향해 "예은이 완전 떴다. '런닝맨' 들어오면서 더 떴다"며 달라진 인기를 언급했다. 이에 지예은은 쑥스러운 듯 웃으며 "'런닝맨'에서 공중파 버프 받아서 그런 것 같다"고 솔직하게 답했다.

이어 지예은은 쿠팡플레이 예능 'SNL 코리아' 출연 비하인드도 공개했다. 그는 "SNL 하면 거의 제가 혼자 화장한다. 분장 팀이 사람이 많다 보니 굉장히 바쁘다"며 "대기실에서 스스로 하기도 한다"고 털어놨다.

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또한 숍에 가지 않고 직접 메이크업을 하는 이유에 대해 "비싸니까 아낄 겸. 티끌 모아 태산이다. 이런 비용이라도 모아야 하니까"라고 솔직하게 말해 웃음을 안겼다. 이에 지석진 역시 "맞다. 요즘 비용이 너무 비싸다"라며 공감했고, "모으고 모아서 뭐 할 거냐"라고 되묻기도 했다. 지예은은 망설임 없이 "노후 준비"라고 답해 현장을 폭소케 했다.

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그는 이어 "언제까지 롱런할지 모르지 않냐. 언제 또 일이 없어질지 모른다"며 "연기자는 수입이 일정하지 않지 않냐"고 현실적인 고민을 털어놨다. 또 "얼굴이 알려지면 안 불안할 줄 알았는데 지금도 불안하다. 여기서의 나름대로 불안이 있다"고 덧붙였다.

지석진이 "드라마나 연기 욕심은 없냐"고 묻자 지예은은 "큰 욕심은 없다"고 답했다. 이어 "정극 섭외는 안 들어오냐"는 질문에는 "저는 예능만 들어온다. 오히려 행복하다. 제 직업을 찾은 것 같다"고 말했다.

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그러면서 "내 적성에 맞다. 원래 코미디 배우가 꿈이었다"며 "쟤는 저것밖에 못한다고 하는 사람도 있는데 맞다. 난 이것밖에 못한다. 저는 정말 한길만 팠다"고 쿨하게 인정해 웃음을 더했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com