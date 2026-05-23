“앙기모X” 장현승, ‘일베 논란’ 사과..“의미 몰랐다. 경솔”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 장현승이 팬들과의 소통 과정에서 부적절한 표현을 사용했다는 논란에 휩싸이며 결국 사과했다.

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장현승은 23일 팬 소통 플랫폼을 통해 "어젯밤 대화 과정에서 부족한 인식과 부주의한 표현으로 불편함과 실망을 드려 죄송하다"고 밝혔다.

이번 논란은 팬들과의 대화 중 한 팬이 요즘 유행하는 '야르'라는 표현을 아느냐고 묻는 과정에서 비롯됐다. 이에 장현승은 해당 표현을 설명하는 과정에서 특정 인터넷 은어를 언급하며 "앙기모X의 완벽한 대체품"이라고 답한 것으로 알려졌다.

해당 발언이 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 확산되면서 부적절하다는 지적이 이어졌고, 논란이 커졌다.

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또 다른 팬이 우려를 표하자 장현승은 "지우지 않는다"는 취지의 반응을 보이기도 했으며, 이후 비판이 계속되자 "의미를 알지 못했지만 무지도 잘못"이라며 사과했다.

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이후 그는 추가 입장문을 통해 "해당 표현이 어떤 의미로 받아들여질 수 있는지 충분히 인지하지 못했다"며 "경솔한 사용이었다"고 고개를 숙였다.

이어 "팬들의 우려를 가볍게 받아들였고, 제 입장을 설명하려 했던 태도 역시 반성한다"며 "앞으로는 더욱 신중하게 소통하겠다"고 덧붙였다.

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한편 그는 그룹 BEAST(현 HIGHLIGHT)으로 데뷔해 활동한 바 있다.

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tokkig@sportschosun.com