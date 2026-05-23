'임영웅이 왜 거기서 나와?' 남도형 성우 결혼식 하객 포착… 미스터 비스트 인연

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[스포츠조선 이지현 기자] 유명 성우 남도형이 오늘(23일) 결혼식을 올린 가운데, 하객으로 가수 임영웅이 등장해 화제다.

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이날 남도형은 서울 종로의 한 웨딩홀에서 비연예인과 결혼식을 올렸다. 남도형의 예비 신부는 지난해 MBC '전지적 참견 시점'에 함께 출연한 매니저로 알려진다.

특히 이날 비공개로 진행된 결혼식에는 마당발 인맥을 자랑했다. 성우계 동료들을 비롯해 크리에이터 침착맨, 궤도, 정지선 셰프, 박경림 등이 함께 했으며, 특히 임영웅도 참석해 눈길을 끌었다.

임영웅과 남도형은 전 세계 1위 유튜버 미스터 비스트(MrBeast)의 프로젝트에 참여한 바 있다.

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한편 남도형은 넷플릭스 예능 '흑백요리사', 애니메이션 '귀멸의 칼날', '미키마우스', '원피스' 영화 '스파이더맨', '어벤져스' 등 목소리 출연해 이름을 알렸다.

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지난 3월 남도형은 자신의 SNS를 통해 "개인적인 소식 하나 전해드립니다. 오는 2026년 5월, 평생을 함께할 사람과 결혼을 하게 되었습니다. 신부는 방송과는 전혀 관련 없는 일반인이라, 조심스럽게 소식만 전합니다. 앞으로도 성실하게, 좋은 성우 활동으로 인사드리겠습니다!"라고 결혼을 발표했다.

olzllovely@sportschosun.com