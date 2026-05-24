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다영, MV 촬영 후 '졸리 딸' 정체 알았다…"직접 성 빼달라고 요청"

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다영, MV 촬영 후 '졸리 딸' 정체 알았다…"직접 성 빼달라고 요청"

[스포츠조선 이지현 기자] 우주소녀 출신 가수 다영이 뮤직비디오 촬영 뒤에야 할리우드 스타 안젤리나 졸리 딸 샤일로 졸리의 정체를 알게 된 사연을 공개했다.

23일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 우주소녀 막내에서 '핫걸'로 180도 변신한 솔로 가수 다영의 모습이 공개됐다.

이날 다영은 지난 4월 발매한 두 번째 디지털 싱글 'What's a girl to do' 뮤직비디오 비하인드를 전하며 뜻밖의 글로벌 인연을 털어놨다.

다영은 "미국에서 댄서 공개 오디션을 진행했는데 700명 정도가 지원했다"며 "그중 샤일로라는 친구가 편한 옷차림으로 왔더라. 다른 참가자들은 다 힙하게 꾸미고 왔는데 그 친구는 모델처럼 자연스러운 느낌이었다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "처음엔 눈에 확 띄진 않았다. '몸에 춤이 없는 느낌인데?' 싶었는데 막상 춤을 추기 시작하니까 분위기로 현장을 압도했다"며 "너무 잘해서 바로 합격했다"고 말했다.

다영, MV 촬영 후 '졸리 딸' 정체 알았다…"직접 성 빼달라고 요청"

특히 다영은 뮤직비디오 촬영을 모두 마친 뒤에야 샤일로의 정체를 알게 됐다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "크레딧 정리를 하다가 이름이 '샤일로 졸리'인 걸 봤다. 흔치 않은 성이지 않나. 그때서야 알게 됐다"면서 "샤일로가 나중에 직접 성을 빼달라고 이야기했다. 엄마의 후광 없이 스스로 인정받고 싶어 했던 것 같다. 내 뮤비가 샤일로의 데뷔작이 됐다"고 전해 눈길을 끌었다.

또한 다영은 "샤일로 덕분에 해외에서도 제 이름이 언급되고 기사도 많이 나왔다"며 "오히려 너무 고맙다"고 솔직한 마음을 드러냈다.

olzllovely@sportschosun.com

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