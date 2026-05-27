서인영 "속세 올라온다"…2500만원 한정판 가방 앞 솔직 반응

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[스포츠조선 정안지 기자] 과거 쇼핑 등으로 100억을 탕진했던 가수 서인영이 가방이 약 2,500만 원이라는 말에 "안 산다"라면서 달라진 소비 습관을 공개했다.

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27일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "서인영 팬티도 같이 입는 찐베프 '모모' 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 서인영이 친구가 운영 중인 옷 가게를 찾았다가 한정판 명품 가방에 눈길을 빼았겼지만 "2,500만 원에 거래된다"라는 말에 바로 가방을 내려놓는 달라진 모습을 보였다.

그는 "너무 예쁘다. 한정판이냐"라며 감탄한 뒤, "옛날 같았으면 내가 사버렸다. 인형까지 왜 이렇게 귀엽다"라면서 가방을 착용했다. 서인영은 "속세가 올라온다"라고 했지만, "1,500만 원에서 2,500만 원 사이에서 거래된다"는 말에 가방을 내려놓고 바로 "바이바이"를 외쳤다.

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서인영은 "나 가방 안 산다"라면서 "개과천선해야 한다. 더 해아 한다"라고 말했다.

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이 모습에 서인영의 친구는 "진짜 지금 많이 개과천선했다"라면서 과거 서인영의 화끈했던 소비 습관을 떠올렸다.

그는 "예전에 압구정에서 편집숍을 운영했는데 서인영이 VIP였다. 영국이나 파리 갔다가 '인영이가 사겠지?'라는 생각에 다 사 왔다"라고 했다.

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그러자 서인영은 "'유퀴즈'에서 말하지 않았냐. '여기서부터 여기까지 다 줘라'고 했었다"고 했고, 친구는 "인영이만을 위한 사이즈만 구해서 다 가져왔다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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최근 서인영은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "맨날 백화점 가서 옷 입어보지도 않고 진짜로 '여기서부터 여기까지 주세요'라고 했다"라며 약 100억 원을 벌었던 전성기 시절을떠올렸다.

이어 그는 "돈 관리를 하던 아빠가 '돈이 없다'라고 하더라. 아빠가 장부 보여주면서 '네가 번 돈이 세금 떼고 100억'이라고 하더라. 그래서 '그 돈 어디 갔냐'라고 했더니 '네가 썼잖아'라고 하더라"고 털어놨다.

서인영은 "진짜 돈 개념이 없었다. 아빠가 '그 돈으로 네가 건물을 샀으면 3채'라고 했다"라며 "그때 마사지도 진짜 많이 받았다. 한 달에 600만 원을 쓰기도 했다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

anjee85@sportschosun.com