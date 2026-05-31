이영표 "전현무 커피, 하루 5잔에서 3잔으로 줄이는 게 내 목표" ('사당귀')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 전현무와 이영표가 아슬아슬한 티키타카를 예고한다.

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31일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀'에서 2026 북중미 월드컵 중계를 맡은 '뱀띠 동갑내기 듀오' 전현무와 이영표의 상극 케미스트리가 폭발한다. 축구 중계 연습에 나선 전현무는 "이영표 축구 중에 걸어다니고 있어요"라고 중계하자, 발끈한 이영표는 "전현무 멘트는 선수에게 치욕적이다. 기동력이 떨어졌다거나 움직임이 둔해졌다고 표현해야 한다"라며 울컥하고 만다. 전현무는 "난 어려운 말 쓰지 않는 중계"라며 반격하더니, 이번에는 "이영표 어이없는 발재간이에요!"라며 동갑내기 친구인 이영표를 도발하며 서로 긁고 긁히는 티키타카로 새로운 중계 커플의 탄생을 예고한다.

그런가 하면, 전현무가 "하루에 커피를 5잔 이상 마신다"라고 하자 바른 생활 전도사 이영표는 "바나나가 근육 회복에 좋으니 커피 말고 바나나 주스를 마셔라"며 "현무의 커피를 3잔으로 줄이는 게 내 목표"라며 권유를 빙자한 잔소리를 쏟아낸다. 이에 전현무는 "단언컨대 쉽지 않을 것"이라며 이영표의 잔소리에 철벽 방어로 맞서 극과 극의 취향 차이를 인증한다.

전현무와 이영표가 물러섬 없는 극과 극의 동갑내기 케미를 뽐낸 가운데, 전현무가 본업 모드에 돌입해 이목을 집중시킨다. 수트를 갖춰 입고 울산축구장 중계석에 모습을 드러낸 전현무는 "올림픽 역도 중계와 또 다른 느낌이다. 응원소리와 현장감이 그대로 느껴져 더 긴박하다"라며 뜻밖의 극도의 긴장감을 드러내 시선을 사로잡는다. 이어 전현무는 "현장 소리가 크니까 내가 무슨 말을 하는지 전혀 모르겠다"라며 "신입 아나운서 합평회로 돌아간 느낌"이라며 동공 지진을 일으킨다고.

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오디션 프로 생방송 진행보다 긴장감이 400배까지 치솟는다고 밝힌 전현무가 과연 자신이 긁은 뱀띠 동갑내기 친구 이영표 앞에서 실력을 뽐낼 수 있을지, 전현무와 이영표의 '긁' 케미스트리가 현장 중계에서는 어떤 시너지를 낼지 '사당귀' 본방송에 이목이 집중된다.

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한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com