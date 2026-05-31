아이딧 김민재, 데뷔하자마자 '일베 의혹' 날벼락…"특정 사이트 표현인 줄 몰라"

사진=스타쉽엔터테인먼트 SNS

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[스포츠조선 김준석 기자] 신인 그룹 아이딧(IDID) 멤버 김민재가 온라인 콘텐츠 속 '거꾸로 올린 영상'과 감탄사 표현으로 인해 예기치 못한 '일베(일간베스트 저장소)' 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 공식 입장을 밝히며 사태 수습에 나섰다.

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스타쉽엔터테인먼트는 지난 30일 공식 커뮤니티를 통해 "5월 17일 공개된 김민재의 셋로그 콘텐츠와 관련해 일부 온라인상에서 제기되고 있는 해석에 대해 사실관계를 바로잡고자 한다"며 공식 사과문을 게재했다.

앞서 아이딧 멤버 김민재는 소셜 콘텐츠를 통해 "이야"라는 짧은 글과 함께 화면의 상하가 거꾸로 뒤집힌 채 촬영된 영상이 담긴 셋로그 콘텐츠를 공개했다.

그러나 이 짧은 영상 하나가 사상 초유의 '일베 낙인'으로 이어졌다. 극우 성향의 온라인 커뮤니티 '일간베스트 저장소'에서 영상이나 프로필 사진 등을 거꾸로 뒤집어 올리는 행위는 고(故) 노무현 전 대통령을 조롱·비하하는 은어로 통용되며, 콘텐츠가 업로드된 시간인 '19시(7시)' 역시 특정 지역을 비하할 때 사용하는 용어와 맞물려 누리꾼들 사이에서 급속도로 의혹이 확산된 것이다.

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논란이 걷잡을 수 없이 커지자 소속사 측은 즉각 전말을 폭로하며 선을 그었다.

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스타쉽 측은 "김민재가 새로운 촬영 방식에 익숙하지 않은 상태에서 방향을 혼동해 영상을 거꾸로 촬영한 채 담당 직원에게 전달했다"며 "재촬영 여부에 대한 논의도 있었으나, 실수로 반대로 찍힌 영상 또한 자연스러운 콘텐츠의 일부라고 판단해 그대로 사용했던 것"이라고 해명했다.

편집 과정에서 특정 의도나 의미를 담고 제작된 것이 결코 아니라는 입장이다.

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이어 독자들의 공분을 샀던 '19시(7시)' 업로드 시간에 대해서도 "실제 무대가 종료된 시간일 뿐"이라고 전했으며, 감탄사 "'이야' 등의 표현 역시 일반적인 감탄 표현으로 사용된 것이다.

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해당 표현이 특정 사이트에서 악용되는 은어임을 인지하지 못한 채 사용했다"고 거듭 해명했다.

마지막으로 소속사는 "현재 온라인상에서 제기되고 있는 특정 의혹은 전혀 사실이 아니며 어떠한 의도 또한 없었음을 분명히 말씀드린다"고 강조하면서도, "콘텐츠 검수 과정에서 세심하게 확인하지 못해 오해와 불편을 드리게 된 점에 대해 진심으로 고개 숙여 사과드린다. 아티스트 역시 예상치 못한 상황으로 심려를 끼쳐드려 조심스럽고 죄송한 마음을 가지고 있다"며 고개를 푹 숙였다.

narusi@sportschosun.com