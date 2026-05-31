박영진 "꼰대 캐릭터 탓 결혼 못할 뻔, 장모님이 엄청 경계해" ('조선의 사랑꾼')

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[스포츠조선 이우주 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 '10년차 유부남'인 개그맨 박영진이 진지하게 결혼 상대를 찾겠다고 나선 양상국에게 실전 연애 꿀팁을 전한다.

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6월 1일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 개그맨 박영진이 양상국에게 결혼 골인 경험담을 허심탄회하게 털어 놓는다. 과거 박영진은 개그 프로그램에서 "소는 누가 키우냐"라는 유행어를 히트시키며 '가부장 꼰대 남성' 캐릭터로 인기를 얻었다. 박영진은 "처가댁에 인사드리러 갈 때 장모님이 엄청 경계하셨다. '우리 딸 어떡하냐, 맨날 남자 받들고 사는 것 아니냐'며 걱정하셨다"라고 회상했다. 아내가 장모님에게 수 차례 '콩트용 캐릭터'임을 설명했지만, 장모님은 믿지 않았다. 그는 "장모님은 그래도 결혼이니까 마음에 걸리셨던 것이다. '(콩트 캐릭터가) 본 모습이면 어떡하냐'고 하셨다"고 돌아봤다. 하지만 장모님의 우려는 박영진이 결혼 후 10년 동안 아내와 한결같이 알콩달콩 지내며 완벽하게 해소됐다.

이어 박영진은 '24시간 여는 식당'에서 대화하다가 밤을 꼴딱 샜던 아내와의 첫 만남을 회상하며 양상국에게 실전 연애 팁을 전수했다. 그는 "혹시 너도 누군가를 만나면, 대화가 계속 이어질 수 있으니까 꼭 24시간 하는 식당을 가라"고 조언했다. "(한창 대화 중인데) 문 닫는다고 하면 이야기가 끊길 수 있다"는 치밀하고도 진정성 넘치는 유부남의 연애 꿀팁에, 양상국은 "진짜 인연이다"라며 웃음을 터뜨렸다.

앞서 양상국은 '조선의 사랑꾼'에서 반드시 결혼 상대를 찾겠다며 '장가가기 프로젝트'를 진지하게 선언했다. 과연 '결혼 10년 차' 박영진의 꿀팁을 전수받은 양상국이 연애부터 결혼까지 일사천리로 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.

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미모의 아내와 결혼 10주년을 맞이한 박영진의 연애 스토리와, 유부남의 검증된 실전 연애 꿀팁은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 6월 1일(월) 오후 10시에 공개된다. (사진 제공 = TV CHOSUN '조선의 사랑꾼')

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wjlee@sportschosun.com