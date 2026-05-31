[SC리뷰] 박서진, 역시 분량 포식자 맞네…울릉도 여행 완성한 저력('살림남')

사진 출처=KBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] '살림하는 남자들 시즌2' 박서진이 울릉도 여행부터 법정 공방까지 꽉 채우며 또 한 번 활약을 펼쳤다.

Advertisement

지난 30일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 울릉도 여행의 마지막 이야기가 공개됐다. 직접 연출과 진행을 맡은 박피디로 변신해 '살림 2일'을 이끌었던 박서진은 여행의 마무리는 물론, 지상렬의 고정 출연 자격을 두고 열린 특별 재판에서 판사로까지 나서며 방송 내내 중심을 잡았다.

이날 박서진은 배고픔에 지친 가족들을 위해 독도새우가 포함된 울릉도 해산물 한상을 준비했다. 하지만 식사는 순순히 허락되지 않았고 박서진 가족은 복불복 대결에 돌입, 결국 박서진과 동생 박효정, 그리고 아버지는 울릉도 별미 대신 호박엿을 먹게 되며 웃음을 자아냈다.

이후 마을회관으로 자리를 옮긴 박서진 가족은 주민들을 위해 특별한 시간을 준비했다. 가족들과 함께 만든 잔치국수를 대접한 박서진은 주민들과 자연스럽게 이야기를 나누며 분위기를 이끌었다. 무엇보다 본업 모드에 돌입한 박서진의 활약이 돋보였다. 초대가수로 직접 무대에 오른 그는 장구 연주와 함께 흥겨운 메들리를 선보이며 마을회관을 순식간에 콘서트장으로 바꿔 놓았고, 주민들과 호흡하며 만들어낸 따뜻한 장면은 울릉도 여행의 또 다른 하이라이트가 됐다.

Advertisement

잠자리 복불복에서는 돼지 씨름 대결 끝에 박서진과 형 박효영, 아버지가 야외 취침을 하게 됐다. 또한 다음 날 아침에는 박서진이 긴 머리 가발과 원피스를 착용한 채 '모닝 엔젤'로 변신해 가족들을 깨우며 폭소를 유발했다. 여기에 대결에서 패배한 박서진이 최종 입수까지 해내며 '살림 2일'의 대미를 장식했다.

Advertisement

울릉도 여행이 끝난 뒤에도 박서진의 활약은 계속됐다. 이어 지상렬의 '살림남' 고정 출연 자격을 두고 열린 특별 재판에서 판사로 변신한 그는 특유의 재치 있는 입담으로 현장을 쥐락펴락했다. '자립 불가죄', '만인 경계죄', '시청자 기만죄' 등 각종 죄목이 쏟아지는 가운데 능숙하게 공방을 이끌며 색다른 재미를 만들어냈고, 결국 지상렬의 고정 멤버 자격을 유지하는 판결을 내리며 재판을 마무리했다.

이번 방송에서 박서진은 연출자와 출연자를 오가는 '박피디', 무대를 장악하는 가수, 그리고 유쾌한 판사까지 쉴 틈 없이 역할을 바꿔가며 웃음과 재미를 책임졌다. 매 순간 새로운 상황을 만들어내고 이를 자신만의 방식으로 풀어내며 '살림남'의 흐름을 이끄는 박서진의 활약이 시청자들에게 진한 인상을 남겼다.

Advertisement

한편 KBS2 '살림남'은 매주 토요일 오후 9시 20분 방송된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com