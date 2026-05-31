윤형빈, 정경미와 이혼설에 입 열었다 "동반 방송 출연은 전부 고사"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 윤형빈이 정경미와의 이혼설에 대해 밝혔다.

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29일 유튜브 채널 'B급스튜디오'에서는 '살아 남은 놈들이 강한 놈들. 어떻게든 먹고 사는 개금내들 모셔봤습니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

남호연은 윤형빈에게 "요새 집 안 들어가시더라"라고 농담했고 최성민은 "그것도 그렇고 이혼하셨냐"고 물었다. 윤형빈이 "무슨 소리냐. 잘 지내는데 왜"라고 발끈하자 최성민은 "두 분이 활동을 너무 안 하셔서 위장처럼 됐다는 얘기가 돌더라"라고 의혹을 제기했다.

이에 윤형빈은 "저는 괜찮은데 아내가 안 괜찮아한다. 자꾸 둘이 출연하니까 본인이 나가서 저에 대한 안 좋은 얘기를 하게 된다더라. 그래야 웃기니까. 그래서 섭외가 들어오면 고사하다 보니까"라고 해명했다.

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최성민은 "예전에는 '정경미 포에버' 하다가 지금은 활동을 같이 안 하니까"라고 말했고 윤형빈은 "결혼해보시면 아시겠지만 정말 뜨거운 사랑보다 뚝배기처럼 서로 있는 듯 없는 듯한다"고 밝혔다.

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격투기 대회에도 출전했던 윤형빈은 "지금은 은퇴를 선언했는데 최근에 또 최두호 선수 경기나 추성훈 선배님이 콜아웃하고 이런 걸 보니까 그래도 나도 한번 좀"이라고 아쉬움을 드러냈다. 이에 최성민은 "돈이 떨어졌냐"고 정곡을 찔렀고 김지호는 "밴쯔 경기 이기고 나서 차 바꿨다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com