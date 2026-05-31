이효리, 세월 역행하는 '원조 요정'의 날카로운 턱선…"나이 어디로 먹나"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이효리가 완벽한 옆모습과 함께 독보적인 분위기를 발산했다.

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31일 이효리는 자신의 SNS를 통해 특별한 멘트 없이 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 이효리는 클래식한 핀스트라이프 패턴의 블랙 재킷을 입고 어딘가를 응시하고 있는 모습이다.

내추럴하게 묶어 올린 헤어스타일과 얼굴 라인을 따라 자연스럽게 흘러내린 앞머리가 그녀의 우아하면서도 시크한 매력을 배가시킨다.

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특히 이효리는 오뚝한 콧대와 날카로운 턱선으로 완벽한 옆태를 자랑해 감탄을 자아냈다.

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여기에 차분한 버건디 빛 립 메이크업을 더해 고혹적이고 세련된 분위기를 완성했다. 화려한 무대 위 모습과는 또 다른, 정제되면서도 강렬한 카리스마가 시선을 사로잡는다.

이를 접한 네티즌들은 "나이 어디로 먹나", "역시 이효리, 옆모습 서사 그 자체", "버건디 립이 이렇게 잘 어울릴 수가", "나이가 믿기지 않는 독보적인 분위기" 등의 뜨거운 반응을 보였다.

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한편, 이효리는 다양한 방송과 SNS를 통해 대중과 활발히 소통하며 여전한 '트렌드 세터'로서의 영향력을 보여주고 있다.

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narusi@sportschosun.com