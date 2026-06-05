포미닛 남지현, '30대' 유라에 팩폭 "타고난 몸매 예뻐도..체력은 필요해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 걸스데이 출신 유라가 포미닛 출신 남지현의 바레 수업에 참여한 가운데, 남지현이 "타고난 몸매보다 중요한 건 체력"이라며 30대 이후 꾸준한 운동의 필요성을 강조했다.

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5일 유라의 유튜브 채널에는 '유라야 운동하자 l 발레 아니고 바.레 with #남지현'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 유라는 운동복을 차려입고 스튜디오를 찾았고, 바레 강사로 활동 중인 남지현과 약 10년 만에 만나 반가운 인사를 나눴다.

남지현은 현재 직접 운영하는 바레 스튜디오에서 강사로 활동 중이라며 "발레를 기본으로 한 고강도 운동"이라고 소개했다. 이어 "필라테스와 다양한 운동 요소가 결합된 프로그램"이라고 설명하며 직접 유라의 수업을 진행했다.

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운동을 시작한 유라는 초반부터 "벌써 땀난다", "너무 덥다"며 힘들어했고, 스쿼트와 코어 운동이 이어지자 "무릎이 떨린다", "골반이 아프다"고 토로했다. 이에 남지현은 자세를 교정해주며 운동을 이끌었다.

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특히 남지현은 운동을 힘들어하는 유라에게 "운동을 하나도 안 하셔도 몸매가 너무 예쁘시다. 운동을 할 필요가 없었을거다. 하지만 30대가 되면 체력이 필요하다"고 팩트를 알려주며 꾸준한 운동의 중요성을 강조했다. 이에 유라는 "운동을 진짜 너무 안 하고 살았다. 필요하긴 하다"고 공감했다.

수업을 마친 뒤 유라는 "바레 너무 재밌다. 오랜만에 몸을 쓰는 느낌"이라고 만족감을 드러냈다. 반면 남지현은 "이제 본격적인 운동이 시작되는 단계였다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com