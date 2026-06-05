'활동 중단' 박봄, 결국 소속사와 결별 "건강한 행보 진심으로 응원" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 2NE1 박봄이 소속사와 결별했다.

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박봄 소속사 디네이션 엔터테인먼트(이하 디네이션)에서는 5일 박봄과의 전속계약 종료 소식을 알렸다.

소속스 측은 "당사는 박봄과 충분한 논의를 거쳐 전속계약을 종료하기로 상호 협의하였음을 알려드린다"며 "최근 박봄은 건강 회복과 휴식에 집중해 왔으며, 당사는 아티스트의 안정과 향후 활동 방향을 존중하여 이와 같은 결정을 하게 되었다"고 밝혔다.

소속사 측은 "박봄은 그동안 디네이션 엔터테인먼트와 함께하며 솔로 아티스트로서 뜻깊은 활동을 이어왔다. 당사는 함께한 시간과 박봄이 보여준 노력에 깊이 감사 드린다"며 "비록 당사와의 전속계약은 종료되지만, 앞으로도 박봄의 건강한 행보와 새로운 출발을 진심으로 응원하겠다"고 밝혔다.

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한편, 박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 중단한 후 휴식기를 갖고 있다. 이후 박봄은 SNS에 이민호와의 열애설을 주장하거나 산다라박의 마약을 폭로하는 등의 돌발 발언으로 팬들의 걱정을 자아냈다. 결국 박봄은 자신의 발언에 대해 사과하고, 산다라박 역시 관련 의혹을 부인하며 해프닝으로 마무리지었지만 박봄의 건강에 대한 팬들의 걱정은 계속되고 있다.

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wjlee@sportschosun.com

다음은 디네이션 측 입장 전문

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안녕하세요.

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디네이션 엔터테인먼트입니다.

박봄 아티스트를 사랑해 주시고 응원해 주시는 팬 여러분께 감사드립니다.

당사는 박봄과 충분한 논의를 거쳐 전속계약을 종료하기로 상호 협의하였음을 알려드립니다.

최근 박봄은 건강 회복과 휴식에 집중해 왔으며, 당사는 아티스트의 안정과 향후 활동 방향을 존중하여 이와 같은 결정을 하게 되었습니다.

박봄은 그동안 디네이션 엔터테인먼트와 함께하며 솔로 아티스트로서 뜻깊은 활동을 이어왔습니다.

당사는 함께한 시간과 박봄이 보여준 노력에 깊이 감사드립니다.

비록 당사와의 전속계약은 종료되지만,

앞으로도 박봄의 건강한 행보와 새로운 출발을 진심으로 응원하겠습니다.

박봄에게 보내주신 팬 여러분의 사랑과 응원에 다시 한 번 감사드리며,

앞으로도 따뜻한 관심과 격려 부탁드립니다.

감사합니다.

디네이션 엔터테인먼트 드림