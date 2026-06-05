'53세' 최은경, 눈밑지방 재배치 후 확 달라진 얼굴..."피곤해 보인단 말 안 들어"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 최은경(53)이 눈 밑 지방 재배치 시술 후 달라진 얼굴을 공개하며 만족감을 드러냈다.

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5일 유튜브 채널 '최은경의 관리사무소'에는 "눈밑지 리얼후기! 만족도는요?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 최은경은 "그 전에도 피곤하면 눈 밑이 까맣게 꺼지기는 했다. 그런데 잘 먹고 쉬면 괜찮아졌다"며 "피곤하면 메이크업으로도 커버 불가능하더라"고 털어놨다. 그는 눈 밑 까만 부분을 공개하며 "4개월 동안 너무 고생했더니 눈 밑이 꺼지기 시작하면서 그 부분이 더 잘 보이더라"면서 성형외과 상담을 받기로 결심했다고 밝혔다.

병원을 찾은 최은경은 상담을 진행, "웃으면 눈 밑이 꺼지는 게 너무 싫다. 눈 밑이 꺼지니까 까맣게 보이고 기미 겹쳐서 야단이 났다"라며 고민을 털어놨다. 이에 담당 전문의는 "레이저로 눈 밑 지방 재배치 하면 깔끔하게 해결이 된다"라면서 눈 밑 지방 재배치 과정을 자세히 설명했다.

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상담을 마친 최은경은 시술 전후 사례를 확인한 뒤 최종적으로 수술을 결정했다.

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그리고 시술 후 1일째, 최은경은 약간 부기가 있는 얼굴을 공개하며 "눈에 마취해서 물체가 두 개로 보이고 천장이 사선을 보이는 게 진짜 힘들었다"면서 "시간이 지나면서 정상으로 돌아왔다"고 설명했다.

회복 과정이 마냥 쉽지만은 않았다. 시술 후 6일째 촬영 현장을 찾은 최은경은 "아직 내 눈이 아닌 것 같고 어색하다. 부기가 턱까지 내려왔고 내 얼굴이 아닌 것 같았다. 왜 했지 싶을 정도로 어색했다"고 털어놨다.

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그러나 시간이 흐르고, 최은경은 시술 후 약 3주가 지나자, 한결 자연스러워진 모습을 공개하며 만족감을 드러냈다. 그는 "가장 좋은 건 피곤해 보인다는 이야기를 확실히 덜 듣는 것"이라며 "눈 밑이 까맣게 꺼지는 부분이 없어지니까 훨씬 눈이 맑아 보인다"고 밝혔다. 이어 "파란 멍 하나 없이 지나간 것도 만족스럽다"며 "지금은 확실히 좋아진 것 같다"고 말했다.

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다만 성형을 무조건 권하는 것은 아니라고 강조했다. 최은경은 "이건 개인적인 선택일 뿐 성형을 조장하는 것은 아니다"라며 "사람마다 상황이 다르다"라고 전했다.

anjee85@sportschosun.com