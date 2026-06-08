이소라·홍진경, 파리 패션위크 런웨이 나린히 입성…꿈의 무대 섰다(소라와 진경)[SC리뷰]

'소라와 진경' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 이소라와 홍진경이 연이은 오디션과 예기치 못한 변수 속에서도 나란히 쇼 출연 기회를 잡으며 꿈에 그리던 파리 런웨이에 한 걸음 더 다가섰다.

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지난 7일 방송된 MBC '소라와 진경'에서는 이소라와 홍진경의 파리 패션위크 도전기가 이어졌다. 스튜디오에는 이동휘와 모델 정소현이 출연해 두 사람의 여정을 지켜봤다.

이날 이소라와 홍진경은 패션쇼 출연 여부를 결정짓는 피팅 오디션에 참가했다. 두 사람은 디자이너와 캐스팅 디렉터 앞에서 여러 차례 의상을 갈아입으며 심사를 받았다.

정소현은 "피팅을 했다고 해서 반드시 쇼에 서는 것은 아니다"라며 패션업계의 현실을 설명했고, 이에 두 사람 역시 긴장감을 감추지 못했다.

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특히 다른 모델들과 달리 "내일 보자"는 말을 듣지 못한 이소라는 결과를 기다리며 불안감을 드러냈고, 홍진경 역시 침착하게 마음을 다잡았다.

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이후 두 사람에게는 반가운 소식이 전해졌다. 나란히 패션쇼 합격 통보를 받은 데 이어, 홍진경은 추가 브랜드 오디션 제안까지 받으며 기대감을 높였다.

'소라와 진경' 방송화면 캡처

패션쇼 당일 홍진경은 새로운 오디션에 참가해 워킹을 선보였다. 브랜드 콘셉트와 어울릴지 걱정했던 것과 달리 다양한 착장을 소화하며 좋은 반응을 얻었다.

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반면 이소라는 또 다른 선택의 기로에 놓였다. 쿠튀르 캠페인 오디션에 합격했지만 촬영 일정이 홍진경과 함께 서기로 한 패션쇼 시간과 겹쳤기 때문이다. 고민 끝에 이소라는 "진경이와 함께 무대에 서는 건 다시 없을 일"이라며 캠페인 대신 동반 런웨이를 선택했다.

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두 사람이 함께 오르게 된 무대는 파리의 현대미술관 팔레 드 도쿄(Palais de Tokyo)였다. 패션위크 기간 동안 주요 브랜드 쇼가 열리는 장소로, 두 사람은 룩 넘버를 배정받고 백스테이지에 입성했다.

하지만 런웨이 직전까지도 변수는 이어졌다. 이소라는 과거 대퇴골 부상 여파로 리허설 과정에서 빠른 워킹을 소화해야 하는 부담을 안았고, 홍진경은 갑작스럽게 룩 넘버가 변경되는 상황을 겪었다.

정신없이 이어진 리허설과 준비 과정 속에서 홍진경이 자신의 순서를 찾아가는 장면은 분당 최고 시청률 5.4%를 기록하며 이날 '최고의 1분'을 차지했다.

쇼 시작을 앞두고 두 사람은 서로를 찾아 의지했다. 홍진경은 "언니가 같은 무대에 있는 것만으로도 큰 힘이 됐다"고 말했고, 이소라는 "한 달 전만 해도 서울 패션위크 객석에 있었는데 이제 우리가 파리에 와 있다"며 벅찬 심정을 드러냈다.

MBC '소라와 진경'은 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com