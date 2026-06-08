김무열 인생캐 만났다..'참교육' 화끈한 불꽃 따귀 나화진 완벽 변신 '호평'

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김무열이 짜릿한 카타르시스를 선사한 '참교육'을 통해 인생 캐릭터를 완성했다.

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지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 작품으로, 공개 하루 만에 넷플릭스 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 1위를 기록하며 화제를 모으고 있다. 극 중 김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역으로 변신해, 마음을 치유하는 감정 연기부터 압도적인 액션 연기까지 선보이며 새로운 결의 카리스마로 극을 이끌었다.

먼저 김무열은 여러 문제점들을 다룬 다채로운 에피소드 속 분위기를 유연하게 조절하며 몰입도를 높였다. 그의 여유로운 태도와 설렁설렁한 말투는 교권보호국 멤버들과의 케미를 더욱 무르익게 만들었다. 또한 화진 표 '아재 개그'를 주고받으며 유쾌한 무드를 더하다가도, 깊은 감정을 풀어내는 진중한 모습은 반전의 감동을 안기며 시청자들에게 진한 여운을 남겼다.

그런가 하면, 화진의 밝은 모습 이면에 자리한 상처는 안타까움을 자아내 설득력을 높이기도. 과거 약혼한 최가윤(하영)을 기억할 때 보여준 섬세한 눈빛은 묻어두었던 마음을 고스란히 담아내기에 충분했다. 이렇듯 김무열이 완성한 순애보적인 면모는 그가 왜 교권보호국 활동에 진심이었는지 이해하게 만들어 뭉클함을 안겼다.

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'참교육' 속 김무열의 거침없는 실전 액션은 단연 시선을 붙잡았다. 학생, 선생님 등 피해자의 대변인으로 나선 그는 답답한 속을 뚫어주는 통쾌한 행동, 박진감 넘치는 모션으로 쾌감을 자극했다. 특히 힘을 조절하다가도 순식간에 돌변하는 스피디한 액션을 통해 화진의 거친 매력을 생생하게 표출함과 동시에, 피해자들의 억눌린 감정까지 해소시키며 이목을 집중시켰다.

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이처럼 '참교육'에서 모든 문제를 해결하는 '교권보호국의 화타'로 나서며 강렬한 전율을 안긴 김무열. 그는 능글맞은 이미지와 진중한 내면을 대비시켜 흥미를 끌어올린 것은 물론, 대체 불가 액션 배우로 다시 한번 맹활약을 펼쳤다. 이렇듯 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 코믹, 드라마, 액션 장르를 넘나들며 입체적인 캐릭터를 그려낸 김무열의 활약에 시청자들의 관심이 모이고 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com