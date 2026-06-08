김택진과 젠슨 황의 PC방 회동, 엔씨-엔비디아의 25년 인연을 피지컬 AI로 이어간다

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엔씨 김택진 대표와 엔비디아(NVIDIA) 창업자 겸 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 지난 7일 서울 강남에 위치한 PC방에서 깜짝 만남을 갖고 25년간 이어온 양사의 협력 관계를 재조명했다. 게임 산업과 AI 기술 발전을 함께 이끌어온 두 기업은 차세대 기술 분야로 협력 범위를 넓혀 나가겠다는 청사진도 제시했다.

이번 만남이 이뤄진 장소는 국내 게임 문화의 상징인 PC방이다. 엔씨와 엔비디아 모두 한국 PC방 시장과 함께 성장해 왔다는 점에서 의미가 남다르다. 양 사는 글로벌 파트너십 25주년을 기념해 게이머들과 직접 만나고 미래 기술 비전을 공유하는 자리를 마련했다.

두 대표는 현장에서 차세대 윈도우용 슈퍼칩 'RTX 스파크(RTX Spark)'를 소개하고 지포스 RTX GPU와 RTX 스파크가 탑재된 노트북을 이용자들에게 선물했다. 또 이 기기를 통해 엔씨의 신작 MMORPG '아이온2'와 현재 개발중인 신작 '신더시티' 플레이 화면도 공개했다.

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양 사의 인연은 2000년대 초반으로 거슬러 올라간다. '리니지' 시리즈 개발 시기부터 기술 협력을 시작한 두 회사는 그래픽 기술과 게임 개발, AI 연구 분야에서 긴밀한 관계를 유지해왔다. 이후 게임스컴, 지스타, 지포스 게이머 페스티벌 등 주요 글로벌 무대에서도 공동 행보를 이어가며 파트너십을 강화했다고 엔씨는 전했다.

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엔씨 김택진 대표는 "20년 넘게 협력을 이어온 젠슨 황 CEO와 한국에서 함께 게이머들을 만나게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 엔비디아와 신작 개발은 물론 AI 연구 분야 협력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

엔비디아 역시 엔씨를 핵심 파트너로 평가하고 있다. 지난해 게임스컴에서는 엔씨의 신작 '신더시티'를 RTX 플래그십 타이틀로 공개했으며, 이 작품에는 엔비디아의 최신 RTX 그래픽 기술이 적용되고 있다. 엔씨는 지포스 게이머 페스티벌에서도 유일한 게임 시연사로 참가하며 양사 협력의 상징성을 보여준 바 있다.

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향후에도 피지컬 AI를 비롯한 차세대 기술 분야에서도 협력을 확대할 계획이라고 전했다. 실시간 시뮬레이션과 물리 기반 컴퓨팅, AI 기반 인터랙션 기술 등을 결합해 보다 몰입감 높은 차세대 게임 경험 구현에 나선다는 구상이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com