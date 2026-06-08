김지유, 이번엔 남자친구 생길까…'말자팅' 참가자로 활약('말자쇼')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 개그우먼 김지유가 '말자쇼'를 찾는다.

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8일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '말자팅' 특집으로 진행된다. '말자팅'은 김영희가 즉석에서 소개팅을 주선하는 '말자쇼'의 코너 속 코너로, 이번에는 솔로 관객들을 더 많이 초대해 스케일을 확대했다.

이날 게스트로는 결혼정보회사 대표 성지인과 김지유가 출연한다. 성지인은 '말자팅'을 신청한 관객들의 연애 조력자로, 김지유는 '말자 할매' 김영희의 보조 큐피드 겸 '말자팅' 참가자로 활약한다.

성지인은 '말자팅'에 앞서 "결혼정보회사에 대한 사람들의 오해를 풀고 싶다"며 "사람들의 이상형도 많이 바뀌었다"고 전한다. 특히 '이 사람'이 뜨고 여성 회원들이 바라는 남자의 조건이 달라졌다며 회원 매칭의 어려움이 생겼다고 밝혀 관심을 모은다. 과연 여성들의 마음을 사로잡은 사람은 누구일지 궁금증을 자극한다.

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또한 성지인은 결혼정보회사를 운영하면서 마주했던 막장 드라마보다 더한 사연도 소개한다. 모두를 충격에 빠트린 '100% 충격 실화'의 내용은 본 방송에서 공개된다.김지유는 '말자팅'에 앞서 자신만의 플러팅 기술을 공개하고 사랑을 찾아 주짓수 도장까지 등록했던 사연을 전한다. 또 '말자팅'에서 커플이 되고 싶다는 의사를 밝히는데 과연 김지유가 좋은 인연을 만났을지 관심이 쏠린다.

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이번 '말자팅' 특집은 그 어느 때보다 뜨거웠다는 후문이다. 특히 한 명의 남성 관객에게 무려 10명의 여성 관객이 대시하는 상황도 연출됐다고 해 기대감을 불러일으킨다.

한편, KBS2 '말자쇼'는 8일 오후 9시 30분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com