'토이스토리5' 감독 "장남감보다 태블릿PC와 노는 아이들..변화 다뤘다"

사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 조지영 기자] 맥케나 해리스 감독이 "장남감보다 태블릿 패드를 접한 어린이들 다뤘다"고 말했다.

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8일 오전 월트디즈니 코리아 유튜브 채널을 통해 디즈니·픽사 애니메이션 '토이 스토리 5'(앤드류 스탠튼·맥케나 해리스 감독) 화상 기자 간담회가 열렸다. 이날 간담회에는 '토이 스토리 5' 목소리 연기에 참여한 우디 역의 톰 행크스, 버즈 역의 팀 알렌, 제시 역의 조안 쿠삭, 릴리패드 역의 그레타 리, 그리고 맥케나 해리스 감독이 참석했다.

맥케나 해리스 감독은 "이번 '토이 스토리 5'는 오늘날 어린이가 어떤 현실을 살고 있는지 직접적으로 다뤘다. 아이들이 장남감보다 아이패드 등을 접하게 됐고 그러한 변화가 '토이 스토리 5'에서 그간 마주쳤던 어려움보다 가장 큰 어려움으로 작용하게 된다. 또한 주인공의 상상력을 크게 바꿨다. 새로운 방식으로 보여줄 예정이다"고 전작과 차이를 전했다.

'토이 스토리 5'는 보니의 새 친구가 된 스마트 태블릿 릴리패드의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 제시, 우디, 버즈 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 그린 작품이다. 톰 행크스, 팀 알렌, 조안 쿠삭, 그레타 리 등이 목소리 연기에 나섰고 전편의 기획에 참여한 앤드류 스탠튼 감독과 '엘리멘탈' 프로듀서였던 맥케나 해리스 감독이 연출을 맡았다. 오는 17일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com