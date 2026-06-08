'토이스토리5' 톰 행크스 "31년 전 처음 만난 시리즈, 다시 만나 기뻐"

사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 톰 행크스가 "31년 전 처음 만난 '토이 스토리' 이후 계속 이 시리즈에 참여하고 싶었다"고 말했다.

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8일 오전 월트디즈니 코리아 유튜브 채널을 통해 디즈니·픽사 애니메이션 '토이 스토리 5'(앤드류 스탠튼·맥케나 해리스 감독) 화상 기자 간담회가 열렸다. 이날 간담회에는 '토이 스토리 5' 목소리 연기에 참여한 우디 역의 톰 행크스, 버즈 역의 팀 알렌, 제시 역의 조안 쿠삭, 릴리패드 역의 그레타 리, 그리고 맥케나 해리스 감독이 참석했다.

올해 31주년을 맞은 '토이 스토리' 시리즈에 대해 톰 행크스는 "모든 사람이 처음 '토이 스토리'를 한 뒤로 다시 이 작품을 만들고 싶다고 했는데, 이렇게 다시 만나게 돼 기쁘다"며, 팀 알렌은 "'토이 스토리' 시리즈는 작은 애니메이션으로 시작했는데 지금은 엄청 달라졌다. 이제 우리는 가족이 됐다", 조안 쿠삭은 "고향으로 돌아온 기분이다"고 소회를 전했다.

'토이 스토리 5'는 보니의 새 친구가 된 스마트 태블릿 릴리패드의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 제시, 우디, 버즈 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 그린 작품이다. 톰 행크스, 팀 알렌, 조안 쿠삭, 그레타 리 등이 목소리 연기에 나섰고 전편의 기획에 참여한 앤드류 스탠튼 감독과 '엘리멘탈' 프로듀서였던 맥케나 해리스 감독이 연출을 맡았다. 오는 17일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com