'길드워' 시리즈의 최신 후속작 '길드워3', PC와 콘솔 동시 공략

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엔씨는 글로벌 게임쇼 '서머 게임 페스트(Summer Game Fest·SGF) 2026'에서 신작 MMORPG '길드워3(Guild Wars 3)'를 최초 공개했다고 밝혔다.

'길드워'는 엔씨의 북미 개발 자회사 아레나넷이 개발한 대표 MMORPG 시리즈로, 지난 2012년 출시된 '길드워2' 이후 14년만에 처음 선보이는 공식 넘버링 후속작이기에 이용자들의 관심이 높다.

'길드워3'는 원작으로부터 약 1000년 전의 티리아(Tyria)를 무대로 한다. 이용자는 야생의 정령과 오르(Orr) 지역을 수호하는 모험가 길드 '베일워든(Vaelwarden)'의 일원이 돼 광활한 세계를 탐험하게 된다. 콘솔 컨트롤러와 키보드 환경에 최적화된 전투 시스템을 적용했으며, '길드워' 시리즈 특유의 자유도 높은 캐릭터 커스터마이징과 성장 시스템도 계승했다.

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콜린 요한슨 아레나넷 대표 겸 '길드워3' 디렉터는 "'길드워3'는 시리즈는 물론 MMORPG 장르의 새로운 전환점이 될 것"이라며 "현실감과 몰입감, 혁신성을 갖춘 온라인 세계를 통해 이용자들이 새로운 경험과 이야기를 만들어갈 수 있는 공간을 제공하는 것이 목표"라고 말했다.

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'길드워3'는 PC 온라인과 스팀, PS5(플레이스테이션5) 플랫폼으로 글로벌 서비스될 예정이다. '길드워' 시리즈가 콘솔 플랫폼으로 출시되는 것은 이번이 처음이다. 엔씨와 아레나넷은 2027년 하반기 베타 테스트를 진행할 계획이며, 서비스 언어에는 한국어도 포함된다. 글로벌 이용자들은 스팀과 플레이스테이션 스토어를 통해 위시리스트 등록이 가능하다. 아레나넷은 올 하반기부터 2027년에 걸쳐 게임의 주요 콘텐츠와 서비스 계획을 순차적으로 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com