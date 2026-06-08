"18일 연속 흥행 1위"…전지현X구교환 '군체' 4주 차 500만 간다

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[스포츠조선 조지영 기자] 좀비 액션 영화 '군체'(연상호 감독, 와우포인트·스마일게이트 제작)가 18일 연속 1위는 물론 3주 차 주말 박스오피스 정상을 지키며 흥행 기세를 이어갔다.

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영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '군체'는 8일 오전 7시 기준, 지난 5일부터 7일까지 60만3868명의 관객을 동원하며 개봉 3주 차 주말에도 전체 박스오피스 정상에 올랐다. 누적 관객수는 472만7525명.

이로써 '군체'는 개봉 이후 3주 연속으로 주말 박스오피스 1위를 기록하며 흔들림 없는 흥행세를 입증했다. 신작들의 개봉에도 흔들리지 않고 관객들의 마음을 완벽히 사로잡은 '군체'가 뜨거운 사랑과 관심 속에 또 어떤 흥행 기록을 써 내려갈지 귀추가 모이고 있다.

관객들은 "'부산행'과는 또 다른 좀비영화였음. 메시지가 더 있는 느낌을 받았고 군더더기 없고 두시간이 후딱 지나감. 좀비들 몸을 어떻게 쓴 건지 진짜 잘함. 역시 좀비영화는 큰 스크린에서 봐야할듯. 보는 내내 나도 모르게 긴장했음"(네이버 blue****), "연출이 너무 좋았어요. 앤트밀 연출 압도당함"(CGV 다래는너***), "많은 국내외 좀비영화들을 봤지만 '부산행' 이후 단연 최고의 좀비영화라 생각함. 몰입감도 좋고, 떡밥 회수 잘하고, 배우분들 연기도 좋았음!"(CGV 영원한무***) 등과 같은 리뷰를 남기며 '군체'를 향한 호평을 쏟아내는 중이다.

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이에 힘입어 뜨거운 입소문과 N차 관람을 이끌어내고 있는 '군체'는 개봉 4주 차에도 장기 흥행을 이어갈 전망이다.

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'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다. 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com