젠슨황, 인생 첫 '삼소' 회식 후기 "삼겹살 맛 놀라워, 최애는 소금 기름장"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 젠슨 황 엔비디아 CEO가 한국식 회식 문화와 아내와의 러브스토리까지 공개하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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10일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 세계적인 반도체 기업 엔비디아의 수장 젠슨 황이 출연했다. 세계 최초 예능 출연으로 화제를 모은 그는 특유의 친근한 매력과 재치 있는 언변으로 시청자들의 이목을 사로잡았다.

이날 유재석은 "어제 홍대에서 '삼소'(삼겹살+소주)에 치킨까지 드셨는데 어떠셨냐"고 물었고, 젠슨 황은 환한 미소와 함께 "너무 좋았다. 삼겹살은 어제 처음 먹어봤는데 정말 놀라웠다. 지금도 생각날 정도"라고 답해 눈길을 끌었다.

이어 술 이야기가 나오자 젠슨 황은 자신감 넘치는 모습을 보였다. 그는 "저는 술을 잘 마신다. 주량이 상당하다"고 말하며 회식 다음 날에도 전혀 지친 기색 없이 여유로운 모습을 보여 웃음을 안겼다.

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또 유재석이 "삼겹살은 누가 구웠냐"고 묻자 젠슨 황은 "다 같이 구웠다"고 답했다.

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다만 "(막내이자 LG그룹 회장인) 구광모 회장이 많이 굽긴 했다"며 "그래도 모두의 일이었다"고 재치 있게 덧붙였다. 이어 "제가 그 자리에 있던 사람들 중 나이가 가장 많았다. 그래서 가장 많이 먹기도 했다"고 너스레를 떨어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

특히 그는 삼겹살과 치킨 중에 무엇을 선택하겠냐라는 물음에 "어젯밤 이후로 선택이 불가능해졌다"면서 "어젯밤을 삼겹살을 참기름 소금장에 찍어먹었는데 너무 맛있었다. 그 맛이 아직도 난다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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또한 이날 젠슨 황은 트레이드마크인 가죽재킷 스타일에 대해서도 언급했다. 그는 "아내가 입으라고 해서 입는다"며 "제가 입는 모든 옷은 아내가 다 산다"고 애정을 드러냈다. 이어 "17살 때 아내를 만난 이후로 쇼핑을 해본 적이 없다"고 밝혀 또 한 번 웃음을 자아냈다.

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아내와의 첫 만남에 대한 이야기도 공개됐다. 젠슨 황은 "대학교에서 처음 만났다. 저는 17살에 대학에 들어간 가장 어린 학생이었다"며 "당시 학생 250명 중 여학생은 3명뿐이었다"고 회상했다.

이어 "용기가 필요했다. 제가 가장 자신있던 게 성적이어서, 아내에게 '내 숙제 보여줄까?', '이번 학기 올 A 맞게 해줄게'라고 말했다"며 첫 만남부터 적극적인 구애를 했던 일화를 전해 폭소를 유발했다.

그의 노력은 결국 결실로 이어졌다. 젠슨 황은 그 뒤로 매주 주말마다 데이트를 했다고. 결국 결혼에 골인해 40여 년간 함께하고 있다고 덧붙이며 깊은 애정을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com