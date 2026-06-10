곽튜브 子, 생후 76일에 12시간 통잠자는 유니콘 베이비 "뭘 해도 안 깨" ('슈돌')

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[스포츠조선 이우주 기자] '슈돌' 곽튜브가 유니콘 베이비 태산이를 공개했다.

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10일 방송된 KBS2 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 곽튜브가 새로운 슈퍼맨으로 합류했다.

100일도 안 된 신생아 오삼이의 아빠가 된 곽튜브. 스튜디오에 등장한 곽튜브는 "여기는 진짜 어색하다. 제가 여기 있다니"라고 긴장한 모습을 보였다. 랄랄이 "초보 육아가 힘들지 않냐"고 물었지만 곽튜브는 "아기가 너무 효자다. 큰 어려움 없이 잘 잔다. 어제도 밤 8시에 자서 아침 8시에 일어났다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 곽튜브는 "유니콘이라는 표현을 쓰시더라. 저는 육아가 처음이라 특별한지 몰랐다"고 말했고 랄랄은 "정말 아들한테 고마워해라"라고 감탄했다.

결혼과 임신 소식을 동시에 알려 화제가 된 곽튜브는 "원래 5월 예정이었는데 식장 예약하고 준비하던 중에 생겼다. 그래서 바로 결혼을 했다"고 밝혔다.

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아들의 이름은 곽태산이라고. 곽튜브는 "강하고 독립적인 이름을 만들고 싶었다. 살짝 스트라이커 이름이긴 하다. 아들이 정말 원한다면 지원할 생각이 있다. 엄마를 닮았다면. 엄마가 운동신경이 좋은데 저는 최악이다"고 토로했다.

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이어 태산이의 모습이 공개됐다. 곽튜브는 "저는 어릴 때 눈이 작았는데 엄마를 닮았다. 한번 잠들면 절대 안 깬다"며 "밥도 남긴 적도 없고 잘 먹는다"고 효자 태산이를 자랑했다.

순둥이 아들 덕에 곽튜브는 다른 초보 아빠들과 달리 여유롭게 아들을 돌봤다. 아들에게 끊임없이 말을 걸며 대화를 시도한 곽튜브는 "제 육아 방식은 유럽식 자유방임주의"라고 밝혔다.

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아빠 배 위에 누운 태산이는 불편해 보이는 자세에도 칭얼대지 않아 랄랄도 놀라게 했다. 곽튜브는 미디어도 제한하지 않을 생각이라며 "전부 미디어는 보여주지 말라 하는데 저는 좋은 미디어가 있으면 어릴 때 보여줄 생각"이라 밝혔다.

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낮잠도 수월하게 자는 태산이 덕에 곽튜브는 면치기에 전동칫솔로 양치까지 하며 온갖 소음을 냈다. 곽튜브는 "처음부터 소리를 막 낸 건 아니고 태산이가 뭘 해도 안 깨더라. 걱정했던 건 너무 조심해서 소리를 안 내면 예민해질까 봐 낮에는 신경 쓰지 말자고 생각했다. 낮이라는 개념을 알려주고 싶었다"고 밝혔다. 먼저 잠에서 깬 태산이는 울지도 않고 웃으면서 아빠를 기다렸다. 순둥이 태산이의 모습에 랄랄은 감탄을 연발했다.

wjlee@sportschosun.com