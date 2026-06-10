송혜교, 갭차이 없는 '여신 비주얼'…"바다보다 더 눈부시네"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 그림 같은 바다를 배경으로 한 근황 사진을 공개하며 변함없는 미모를 뽐냈다.

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10일 송혜교는 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 크루즈에서 광고 촬영을 하며 여행을 즐기는 모습이 담겼다.

사진 속 송혜교는 잔잔한 플라워 패턴의 민소매 원피스를 입고 차 안에서 거울을 보며 메이크업을 정돈하거나, 숙소에서 거울 셀카를 남기며 자연스러운 매력을 드러냈다. 긴 웨이브 헤어와 레드 컬러 네일이 포인트를 더하며 청초하면서도 세련된 분위기를 완성했다.

또 다른 사진에서는 크루즈 난간에 기대 푸른 바다를 배경으로 포즈를 취하고 있다. 아이보리 컬러의 롱드레스와 밀짚모자를 매치해 마치 화보의 한 장면 같은 분위기를 연출했으며, 편안한 트레이닝복 차림으로 선베드에 앉아 햇살을 즐기는 모습까지 공개해 눈길을 끌었다.

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특히 군살 없는 슬림한 몸매와 나이를 가늠하기 어려운 동안 비주얼이 팬들의 감탄을 자아냈다. 별다른 꾸밈이나 화려한 연출 없이도 특유의 우아한 분위기로 존재감을 드러내며 '역시 송혜교'라는 반응을 이끌어냈다.

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사진을 접한 팬들은 "바다보다 더 눈부시다", "일상이 곧 화보다", "시간이 흘러도 변함없는 여신 미모", "분위기 자체가 작품 같다" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.

한편 송혜교는 차기작인 넷플릭스 시리즈 '천천히, 강렬하게' 공개를 앞두고 있으며, 작품 활동과 함께 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com