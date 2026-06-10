젠슨황, 마마무 화사 샤라웃 "'굿굿바이' 좋아해, 춤노래 다 잘하더라"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 엔디비아 젠슨황 회장이 마마무 화사에 대한 애정을 드러냈다.

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10일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 세계적인 반도체 기업 엔비디아의 수장 젠슨 황이 출연했다. 세계 최초 예능 프로그램 출연이라는 점에서 방송 전부터 뜨거운 화제를 모은 그는, 특유의 친근한 미소와 재치 있는 언변으로 단숨에 현장을 사로잡으며 시청자들의 이목을 끌었다.

이날 유재석은 젠슨 황의 등장에 "오 마이 갓! 이렇게 직접 뵙게 되다니"라며 반가움을 감추지 못했고, 젠슨 황 역시 녹화장 특유의 활기찬 분위기에 연신 감탄하며 한층 편안하고 친근한 모습을 보였다.

이어 유재석이 "기사를 봤는데, K팝을 많이 들으신다고 하더라"고 묻자, 젠슨 황은 "'골든'을 안 좋아하는 사람이 있냐. 너무 좋다"고 답하며 미소를 지었다.

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또한 그는 "화사도 좋아한다. '굿 굿바이'라는 노래가 너무 좋다. 신곡 '쏘 큐트'도 좋다. 춤도 잘 추고 노래도 잘한다"라며 뜻밖의 'K팝 팬심'을 드러내 현장을 놀라게 했다.

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유재석은 "화사야, 좋겠다. 또 뜨겠네. 어떻게 신곡까지 알고 계시냐"라며 놀라움을 전했고, 젠슨 황은 "하지만 저한테 넘버원은 '골든'"이라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.