대한민국 월드컵 망할 뻔, '캡틴' 손흥민 역대급 극대노...발목 노린 살인태클, 곧바로 신경전→LA FC 2-1 역전승, 챔피언스컵 8강 진출

LA FC는 18일(한국시각) 코스타리카 알라후엘라의 에스타디오 알레한드로 모레라 소토에서 열린 LD 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 2차전에서 2대1 역전승을 거뒀다. 지난 1차전에서 손흥민과 드니 부앙가의 합작 동점골로 1대1 비긴 LA FC는 합산 스코어 3대2로 승리하며 8강 진출에 성공했다. 8강 상대는 멕시코 강호인 크루스 아줄로 정해졌다.
손흥민이 이렇게 화를 낸 건 오랜만이다. 후반 6분 하프라인을 넘어 상대 진영으로 돌파하는 손흥민을 향해 알라후엘렌세 수비수 아론 살라자르가 깊은 태클을 시도했다. 살라자르는 공을 뺏기 위해서 태클을 시도하지 않은 것처럼 보인다. 이미 공이 지나간 상태에서 태클이 손흥민의 발목을 향해 들어왔다. 다행히 살라자르의 태클로 손흥민의 발목이 꺾이지는 않았다.
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그래도 충격으로 크게 넘어진 손흥민이지만 벌떡 일어서서 살라자르를 향해 달려들었다. 이번 시즌 들어 유독 상대의 견제가 심해진 손흥민이라 감정이 폭발하고 말았다. 손흥민이 가슴으로 살라자르를 밀쳤고, 살라자르 역시 밀리지 않고 손흥민에게 달려들었다. 두 선수의 신경전은 자칫 몸싸움으로 번질 뻔했지만 주심과 동료들이 달려와 말리면서 빠르게 종료됐다. 손흥민도, 살라자르도 경고를 받았다.
한편 마르크 도스 산토스 LA FC 감독의 이상한 손흥민 공격형 미드필더 기용은 오늘도 성공적이지 못했다. LA FC는 전반 4분 만에 코너킥에서 산티아고 판 데르 푸텐에게 선제 실점을 내주면서 끌려갔다. 8강행 가능성이 보인 알라후엘렌세는 노골적으로 '텐백' 수비 전술을 사용하기 시작했다.
사진=폭스 스포츠
LA FC는 결국 손흥민이나 부앙가를 활용해서 승기를 잡아야했지만 두 선수의 능력이 전혀 활용되지 못했다. 손흥민이 전반전에 빛난 건 추가시간에 나온 킬패스 정도뿐이었다. 손흥민대신 스트라이커로 나온 나단 오르다스는 손흥민의 패스를 득점으로 연결시키지 못했다. 그래도 오르다스는 후반 8분 귀중한 동점골을 터트렸다. 살라다즈의 살인태클로 분노했던 손흥민도 다시 웃었다.
이후 승부는 답답했다. LA FC는 조직적인 공격력을 보여주지도 못했으며 손흥민도 활용하지 못했다. 후반 42분 부앙가가 개인 능력으로 만들어낸 찬스에서 골대를 강타한 장면을 빼면 크게 위협적이지 않았다.
LA FC를 살린 건 후반 20분 교체로 들어온 다비드 마르티네스였다. 추가시간 2분 마르티네스는 페널티박스 앞에서 약간의 공간이 생기자 과감하게 슈팅을 날렸다. 골키퍼가 막아낼 수 없는 강력한 무회전 슈팅이 골망을 갈랐다. 마르티네스의 한 방으로 겨우 승리한 LA FC다.
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계속 승전보가 울리고, 챔피언스컵에서도 8강에 올랐지만 LA FC의 경기력은 갈수록 문제가 심각해지는 중이다. 손흥민 공격형 미드필더 기용도 좋아 보이지 않는다. 어느덧 손흥민은 2026시즌 개막 후 8경기 동안 필드골이 없는 상태다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com