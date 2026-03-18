"박수정X전유경 선발-지소연X최유리 벤치" 신상우호,초파격 라인업으로 일본 잡는다[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]신상우호가 이겨야 사는 한일전을 앞두고 '파격' 라인업을 내놨다.
덴마크 출신 닐스 닐슨 감독이 일본은 이번 대회 극강이다. 조별리그 예선전부터 8강전까지 4경기에서 24골을 몰아쳤고 무실점을 기록했다.
한국은 아시안컵에서 일본에 강했다. 한국은 1995년, 2001년 맞대결에서 패했지만 이후 4경기 무패(2승 2무)를 기록했다. 특히 토너먼트 단계에서 마지막 맞대결인 2003년 3위 결정전에선 1대0으로 승리했다. 토너먼트 전체 전적을 보면 일본은 최근 7번의 4강 진출 중 2승5패. 한국은 2022년 사상 첫 준우승 당시 4강에서 필리핀을 2대0으로 꺾으며 4전5기, 첫 4강전 승리를 기록했다.
홈팀 호주를 돌려세우고, 8강에서 우즈베키스탄에 6대0 대승과 함께 브라질여자월드컵 4회 연속 티켓을 확보한 '원팀' 신상우호가 자존심을 건 한일전에서 또 한번의 결승행 기적을 쓸 수 있을지 시선이 쏠린다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com