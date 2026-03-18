"박수정X전유경 선발-지소연X최유리 벤치" 신상우호,초파격 라인업으로 일본 잡는다[공식발표]

기사입력 2026-03-18 17:10


"박수정X전유경 선발-지소연X최유리 벤치" 신상우호,초파격 라인업으로 일…

"박수정X전유경 선발-지소연X최유리 벤치" 신상우호,초파격 라인업으로 일…

[스포츠조선 전영지 기자]신상우호가 이겨야 사는 한일전을 앞두고 '파격' 라인업을 내놨다.

신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자대표팀이 18일 오후 6시(한국시각) 호주 시드니 스타디움 오스트레일리아에서 펼쳐질 2026년 여자아시안컵 4강에서 강호 일본과 격돌한다.

'영건' 전유경 문은주 박수정이 최전방에 나서고 김신지 정민영 장슬기가 중원을 지키는 가운데 고유진 노진영 김혜리 추효주가 수비라인에 포진하고 김민정이 골키퍼 장갑을 낀다. '대한민국 여자축구의 중심' 지소연과 최유리, 강채림, 손화연, 김민지, 이은영 등이 벤치에서 경기를 시작하는 파격 라인업이다.

덴마크 출신 닐스 닐슨 감독이 일본은 이번 대회 극강이다. 조별리그 예선전부터 8강전까지 4경기에서 24골을 몰아쳤고 무실점을 기록했다.

한국은 아시안컵에서 일본에 강했다. 한국은 1995년, 2001년 맞대결에서 패했지만 이후 4경기 무패(2승 2무)를 기록했다. 특히 토너먼트 단계에서 마지막 맞대결인 2003년 3위 결정전에선 1대0으로 승리했다. 토너먼트 전체 전적을 보면 일본은 최근 7번의 4강 진출 중 2승5패. 한국은 2022년 사상 첫 준우승 당시 4강에서 필리핀을 2대0으로 꺾으며 4전5기, 첫 4강전 승리를 기록했다.

한국과 일본 모두 패스 축구의 정수를 보여주는 팀으로 이번 대회에서도 일본이 88.4%, 한국이 85%의 패스 성공률을 보여줬다.

홈팀 호주를 돌려세우고, 8강에서 우즈베키스탄에 6대0 대승과 함께 브라질여자월드컵 4회 연속 티켓을 확보한 '원팀' 신상우호가 자존심을 건 한일전에서 또 한번의 결승행 기적을 쓸 수 있을지 시선이 쏠린다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍상수·김민희, 공항서 포착된 '3인 가족'…"유모차 밀며 시선 의식 안 해"

2.

쯔양, 구제역 '재판소원' 예고에 끝없는 고통 호소…"사실상 2차 가해"

3.

'하시3' 서민재, 시설서 홀로 출산·육아…"친부 측서 서류 위조 고발까지"

4.

'11kg 감량' 안선영, 다이어트 성공에 일침 "기본도 모르는 사람 많아"

5.

오연수, '100억대 성수 아파트'서 집콕 호사..'봄동 비빔밥'으로 힐링 타임

스포츠 많이본뉴스
1.

"51번째 주 승격 어때?" WBC 결승 앞두고 베네수엘라 조롱하던 트럼프, 패배 후 올린 첫 반응은?

2.

대국민사과도 모자랄 판에.. 2등하고 실실 웃은 미국 감독 → 복수하고 개선장군! '코치진 전원 샤라웃'한 우승 감독 [마이애미 현장]

3.

손흥민 향해 "패배자"...장점 다 죽이는 이상한 LA FC 감독, 증거도 나왔다 "2010년 이후 이런 팀 처음"

4.

[오피셜]'씁쓸하네' 한국야구 우물 안 개구리라더니, 평균 연봉 1억7536만원 '신기록'

5.

'이강인 EPL 입성' 초읽기! 통큰 뉴캐슬 685억 장전 완료…이강인 이탈→PSG의 변곡점

스포츠 많이본뉴스
1.

"51번째 주 승격 어때?" WBC 결승 앞두고 베네수엘라 조롱하던 트럼프, 패배 후 올린 첫 반응은?

2.

대국민사과도 모자랄 판에.. 2등하고 실실 웃은 미국 감독 → 복수하고 개선장군! '코치진 전원 샤라웃'한 우승 감독 [마이애미 현장]

3.

손흥민 향해 "패배자"...장점 다 죽이는 이상한 LA FC 감독, 증거도 나왔다 "2010년 이후 이런 팀 처음"

4.

[오피셜]'씁쓸하네' 한국야구 우물 안 개구리라더니, 평균 연봉 1억7536만원 '신기록'

5.

'이강인 EPL 입성' 초읽기! 통큰 뉴캐슬 685억 장전 완료…이강인 이탈→PSG의 변곡점

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.