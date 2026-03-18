[현장인터뷰] 반등 필요한 강원, 정경호 감독의 주문..."절대 급하면 안된다"

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[부천=스포츠조선 김대식 기자]정경호 강원FC 감독은 선수들에게 주문한 건 실수 방지다.
정 감독은 "득점이 경기 수에 비하면 안 나오지만 리그만 보면 2경기 연속골이다. 긍정적으로 생각하려고 한다. 부천이 좋은 팀을 상대로 선수비 후역습으로 재미를 보고 있어서 우리도 잘 대비해야 한다"고 했다.
정 감독은 고영준 상태에 대해 "MRI 찍어보니까 생각보다 괜찮다. 다음 경기부터는 나올 수 있을 것"이라고 전했다.
정 감독은 선수들에게 "급하지 말아야 한다. 비기고 있든, 지고 있든 급하면 실수한다. 상대는 중앙에서 끊어서 역습하는 팀이다. 잔디 상태도 썩 좋지 않아서 잘 준비해야 한다"고 주문했다.
또한 정 감독은 "우리가 만들어가는 축구는 동시다발적으로 반응하고, 모든 선수들이 에너지 레벨이 높고, 그걸 90분 내내 유지하는 팀이다. 그런 팀을 만들고 싶다. 아시아챔피언스리그엘리트(ACLE)를 통해서 더욱 더 확신이 생겼다. 선수들하고 그런 팀으로 하자고 했다. 그런 팀으로 되기 위해 노력하고 있다"고 말했다.
이적시장이 아직 닫힌 상태가 아니다. 정 감독은 "문은 열려 있다"면서 "전력강화팀이 바쁘게 움직이고 있는 것 같다. 하지만 확실한 선수를 찾아보고 있다. 난 기존 선수들로도 좋은 축구할 수 있다. 지금 선수들하고 함께 잘 해낼 것"이라고 언급했다.
부천=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com