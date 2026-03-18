[현장인터뷰] 반등 필요한 강원, 정경호 감독의 주문..."절대 급하면 안된다"

기사입력 2026-03-18 19:15


[현장인터뷰] 반등 필요한 강원, 정경호 감독의 주문..."절대 급하면 …
한국프로축구연맹

[부천=스포츠조선 김대식 기자]정경호 강원FC 감독은 선수들에게 주문한 건 실수 방지다.

강원은 18일 부천종합운동장에서 부천FC와 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드 경기를 치른다. 강원은 11위, 부천은 5위를 달리고 있다.

강원은 박상혁과 이승원을 전방에 배치했다. 모재현 서민우 이기혁 김도현 김대원이 중원을 구성했다. 송준석, 강투지, 신민하를 수비로 세웠다. 박청효가 골문을 지킨다. 지난 FC안양전에서 발목을 다친 고영준은 명단에서 제외됐다

정 감독은 "득점이 경기 수에 비하면 안 나오지만 리그만 보면 2경기 연속골이다. 긍정적으로 생각하려고 한다. 부천이 좋은 팀을 상대로 선수비 후역습으로 재미를 보고 있어서 우리도 잘 대비해야 한다"고 했다.

정 감독은 고영준 상태에 대해 "MRI 찍어보니까 생각보다 괜찮다. 다음 경기부터는 나올 수 있을 것"이라고 전했다.

강원의 고민은 득점이다. 골이 터져야 승리하는데 아직 골 소식이 자주 나오지 않고 있다. "다득점했으면 한다. 선수들이 자신감을 가졌으면 하지만 부천은 짠물수비다. 쉽지 않을 것"이라며 희망과 현실을 동시에 말했다.

정 감독은 선수들에게 "급하지 말아야 한다. 비기고 있든, 지고 있든 급하면 실수한다. 상대는 중앙에서 끊어서 역습하는 팀이다. 잔디 상태도 썩 좋지 않아서 잘 준비해야 한다"고 주문했다.

또한 정 감독은 "우리가 만들어가는 축구는 동시다발적으로 반응하고, 모든 선수들이 에너지 레벨이 높고, 그걸 90분 내내 유지하는 팀이다. 그런 팀을 만들고 싶다. 아시아챔피언스리그엘리트(ACLE)를 통해서 더욱 더 확신이 생겼다. 선수들하고 그런 팀으로 하자고 했다. 그런 팀으로 되기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

이적시장이 아직 닫힌 상태가 아니다. 정 감독은 "문은 열려 있다"면서 "전력강화팀이 바쁘게 움직이고 있는 것 같다. 하지만 확실한 선수를 찾아보고 있다. 난 기존 선수들로도 좋은 축구할 수 있다. 지금 선수들하고 함께 잘 해낼 것"이라고 언급했다.
부천=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



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