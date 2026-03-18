[K리그1 현장리뷰] 날카롭지 못한 부천과 답답한 강원, 득점 없이 무승부

기사입력 2026-03-18 21:21


[K리그1 현장리뷰] 날카롭지 못한 부천과 답답한 강원, 득점 없이 무승…
한국프로축구연맹

[부천=스포츠조선 김대식 기자]부천FC와 강원FC가 승부를 가리지 못했다.

부천과 강원은 18일 부천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드 경기에서 0대0 무승부를 거뒀다. 서로 리그 3경기 연속 승리를 거두지 못했다.

부천은 한지호와 몬타뇨를 최전방에 내세웠다. 이의형 안태현 김상준, 카즈, 티아깅요를 중원에 배치했다. 홍성욱, 패트릭, 정호진으로 3백으로 구성했다. 김현엽이 골문을 지켰다. 에이스 갈레고, 윤빛가람 등은 벤치에서 대기했다.

강원은 박상혁과 이승원을 전방에 배치했다. 모재현 서민우 이기혁 김도현 김대원이 중원을 구성했다. 송준석, 강투지, 신민하를 수비로 세웠다. 박청효가 골문을 지킨다. 지난 FC안양전에서 발목을 다친 고영준은 명단에서 제외됐다.

전반 11분 세컨드볼 상황에서 김대원의 과감한 슈팅은 골대 위로 향했다. 전반 14분 박상혁이 페널티박스 앞에서 시도한 슈팅은 골키퍼 선방에 막혔다. 이어진 코너킥에서 나온 박상혁의 슈팅은 골대 옆으로 나갔다.

전반 18분 부천의 프리킥이 패트릭에게 정확히 배달됐다. 모두가 골이라고 생각했던 그 순간, 박청효가 강원을 구했다. 전반 25분 강원이 부천의 전진을 끊어내고 곧바로 공격으로 올라섰다. 김대원이 이승원의 패스를 받아 슈팅을 시도했지만 골대 옆으로 벗어났다.

강원은 박청효가 연이어 빛났다. 전반 33분 부천이 왼쪽에서 공격을 시도했다. 이의형의 스루패스를 받은 콤파뇨가 확실한 기회를 포착했다. 콤파뇨의 슈팅이 구석으로 향했지만 박청효가 막아냈다. 전반전은 득점 없이 마무리됐다.

후반 4분 강원이 패스플레이로 공간을 찾았다. 박상혁이 내주고, 모재현이 잡았다. 슈팅은 조금 벗어났다. 강원이 먼저 변화를 선택했다. 후반 10분 박상혁과 송준석이 빠지고 아부달라와 강준혁이 투입됐다. 후반 15분 한지호 대신 갈레고가 경기장을 밟았다.


강원이 오랜만에 찬스를 만들었다. 후반 24분 압박으로 볼을 탈취한 후 아부달라가 김도현에게 내줬다. 김도현의 슈팅을 김현엽이 잡아냈다.

강원은 계속해서 부천을 흔들었지만 위협적인 장면을 만들지 못했다. 부천의 역습도 평소만큼 날카롭지 못했다. 결국 득점 없이 경기가 마무리됐다. 부천=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com

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