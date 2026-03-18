'마사-디오고-엄원상 연속골' 대전, 4경기만에 시즌 첫 승! '무고사 만회골' 인천에 3-1 승[인천 현장리뷰]

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[인천=스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 시즌 첫 승을 신고했다.
대전은 4-2-3-1로 맞섰다. 주민규가 원톱에 서고, 서진수-마사-주앙빅토르가 2선에 포진했다. 이순민-김봉수가 더블 볼란치로 나섰다. 박규현-조성권-하창래-김문환이 포백을 구성했다. 이창근이 골문을 지켰다.
이른 시간 대전이 선제골을 넣었다. 전반 9분 서진수가 왼쪽에서 날카로운 오른발 크로스를 올렸다. 마사가 껑충 뛰어올라 헤더로 연결했고, 그대로 골로 연결됐다.
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30분 서진수-마사 콤비가 번뜩였다. 서진수가 왼쪽에서 절묘한 패스를 찔렀다. 마사가 뛰어들며 골키퍼와 맞선 기회를 잡았다. 왼발 슈팅은 골대를 살짝 벗어났다.
인천이 35분 아쉬운 기회를 놓쳤다. 이청용이 오른쪽서 크로스를 올렸다. 무고사가 멋진 움직임으로 헤더를 시도했다. 이창근이 슈퍼세이브로 막아냈다. 이어진 코너킥에서 인천이 동점골을 넣었다. 이주용이 왼발로 올린 코너킥을 무고사가 머리로 이창근을 넘었다.
이후 양팀은 일진일퇴의 공방을 이어갔다. 38분 이?용이 오른쪽서 왼발 슈팅을 시도했다. 수비가 머리로 막아냈다. 48분에는 대전이 좋은 기회를 만들었다. 인터셉트 후 주민규가 가운데로 파고들던 서진수에게 패스했다. 하지만 김건희가 연결되기 전 걷어냈다. 50분에는 제르소가 파고들던 이청용에게 패스를 찔러줬다. 이청용은 오른발 슈팅으로 연결했지만, 이창근 골키퍼에 막혔다.
후반 시작과 함게 서진수를 빼고 루빅손을 넣었다. 양 팀은 치열한 미드필드 싸음을 펼쳤다. 후반 14분에서야 첫 슈팅이 나왔다. 이순민의 중거리 슈팅을 골대를 넘어갔다. 15분 대전이 승부수를 띄웠다. 주민규와 마사를 빼고 디오고와 밥신을 투입했다.
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인천은 26분 제르소를 빼고 페리어를 투입해 투톱으로 전환했다. 대전도 31분 주앙빅토르를 빼고 엄원상을 넣었다.
대전이 40분 다시 앞서나가는 골을 넣었다. 밥신의 날카로운 패스가 중앙으로 파고들던 엄원상에 향했다. 엄원상은 침착하게 뒤로 내줬고, 디오고가 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다. 디오고의 데뷔골이었다.
인천이 승부수를 띄웠다. 43분 김명순 오후성, 이케르를 빼고 이명주 이동률 최승구를 넣었다. 인천은 페리어가 날카로운 돌파로 슈팅을 날렸지만 이창근 골키퍼에 막혔다.
대전이 오히려 쐐기골을 넣었다. 49분 역습 상황에서 디오고가 오른쪽으로 파고들던 엄원상에게 패스를 찔렀다. 엄원상은 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다. 엄원상도 대전 데뷔골을 넣었다. 경기는 대전의 3대1 승리로 마무리됐다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com