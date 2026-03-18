승격 후 '무승' 윤정환 감독 "승리의 경계에 걸쳐 있는 느낌"[현장 기자회견]

윤정환 인천 유나이티드 감독의 아쉬움이었다. 인천은 18일 인천축구전용경기장에서 열린 대전과의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드에서 1대3으로 패했다. 무고사가 동점골을 넣었지만, 후반 디오고와 엄원상에게 연속 실점하며 무너졌다. 인천은 개막 후 4경기에서 1무3패에 머물렀다. 4경기에서 9골이나 내줬다.
경기 후 기자회견에 나선 윤 감독은 "결과가 아쉽다기 보다는 많은 분들이 기대를 하고 오시는데 감독으로 큰 책임감을 느낀다. 이틀 휴식하고 경기를 하는데 있어서 실점은 했지만 득점을 하면서 분위기는 나쁘지 않았다. 결정력 차이로 진 것 같다. 우리도 넣어야 할때 넣었으면 기회가 왔을텐데, 반대로 실점을 하다보니 가라앉았다. 조금 더 심사숙고해서 선수 기용 등을 했어야 한다. 선수들이 열심히 해주는 부분에 고맙지만, 결과가 안나오는 것은 분위기를 살리는데 어렵다. 잘하는 부분도 분명히 있다. K리그1에서 얼마나 적응을 더 빨리해서 1승을 하는게 중요하다. 승리하면 다음이 더 잘될 수 있다. 거기에 걸쳐 있는 느낌이다. 다음 경기 잘 준비하겠다"고 했다.
이어 "초반에 강한 압박이 들어왔을때 들어가는 시간이 있는데 그런 시간들이 좀 걸리는거 같다. 한두번 풀리면 자연스럽게 나오는데, 청용이가 들어가면서 그런 부분은 해결이 된 같다. 안좋은만큼 계속하면서 연구를 해야한다. 앞으로 해결할 수 있을 것"이라고 했다.
부상으로 교체아웃된 정치인의 몸상태에 대해서는 "내전근이 워밍업때 좋지 않았다고 하더라. 테이핑하고 뛰었는데 날씨가 춥다보니 문제가 생겼다"고 했다.
올 시즌 새롭게 영입된 외국인 선수 이케르는 아직 기대만큼의 모습을 보여주지 못하고 있다. 윤 감독은 "K리그가 처음이다. K리그는 빠르고 강하다. 그렇다고 기술이 없는 곳도 아니다. 시간은 좀 더 걸릴 것 같다. 지켜봐야 한다"고 했다.
교체투입된 공격수 페리어에 대해서는 "몸싸움을 해준다던지, 공간을 움직인다던지 하는 것은 나쁘지 않았다. 조금 더 컨디션이 올라오면 무고사와 투톱도 가능할 것으로 보인다. 긍정적으로 보고 있다"고 했다.