승격 후 '무승' 윤정환 감독 "승리의 경계에 걸쳐 있는 느낌"[현장 기자회견]

기사입력 2026-03-19 02:37


승격 후 '무승' 윤정환 감독 "승리의 경계에 걸쳐 있는 느낌"[현장 기…

[인천=스포츠조선 박찬준 기자]"승리의 경계에 걸쳐 있는 느낌이다."

윤정환 인천 유나이티드 감독의 아쉬움이었다. 인천은 18일 인천축구전용경기장에서 열린 대전과의 '하나은행 K리그1 2026' 4라운드에서 1대3으로 패했다. 무고사가 동점골을 넣었지만, 후반 디오고와 엄원상에게 연속 실점하며 무너졌다. 인천은 개막 후 4경기에서 1무3패에 머물렀다. 4경기에서 9골이나 내줬다.

경기 후 기자회견에 나선 윤 감독은 "결과가 아쉽다기 보다는 많은 분들이 기대를 하고 오시는데 감독으로 큰 책임감을 느낀다. 이틀 휴식하고 경기를 하는데 있어서 실점은 했지만 득점을 하면서 분위기는 나쁘지 않았다. 결정력 차이로 진 것 같다. 우리도 넣어야 할때 넣었으면 기회가 왔을텐데, 반대로 실점을 하다보니 가라앉았다. 조금 더 심사숙고해서 선수 기용 등을 했어야 한다. 선수들이 열심히 해주는 부분에 고맙지만, 결과가 안나오는 것은 분위기를 살리는데 어렵다. 잘하는 부분도 분명히 있다. K리그1에서 얼마나 적응을 더 빨리해서 1승을 하는게 중요하다. 승리하면 다음이 더 잘될 수 있다. 거기에 걸쳐 있는 느낌이다. 다음 경기 잘 준비하겠다"고 했다.

이어 "초반에 강한 압박이 들어왔을때 들어가는 시간이 있는데 그런 시간들이 좀 걸리는거 같다. 한두번 풀리면 자연스럽게 나오는데, 청용이가 들어가면서 그런 부분은 해결이 된 같다. 안좋은만큼 계속하면서 연구를 해야한다. 앞으로 해결할 수 있을 것"이라고 했다.

부상으로 교체아웃된 정치인의 몸상태에 대해서는 "내전근이 워밍업때 좋지 않았다고 하더라. 테이핑하고 뛰었는데 날씨가 춥다보니 문제가 생겼다"고 했다.

올 시즌 새롭게 영입된 외국인 선수 이케르는 아직 기대만큼의 모습을 보여주지 못하고 있다. 윤 감독은 "K리그가 처음이다. K리그는 빠르고 강하다. 그렇다고 기술이 없는 곳도 아니다. 시간은 좀 더 걸릴 것 같다. 지켜봐야 한다"고 했다.

교체투입된 공격수 페리어에 대해서는 "몸싸움을 해준다던지, 공간을 움직인다던지 하는 것은 나쁘지 않았다. 조금 더 컨디션이 올라오면 무고사와 투톱도 가능할 것으로 보인다. 긍정적으로 보고 있다"고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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