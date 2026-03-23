축구토토 승무패 19회차, 이변 속출로 1등 1건 22억원대 적중

기사입력 2026-03-23 12:05


축구토토 승무패 19회차, 이변 속출로 1등 1건 22억원대 적중

[스포츠조선 노주환 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 3월 21일부터 23일까지 진행된 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 스페인 라리가 14경기를 대상으로 한 축구토토 승무패 19회차의 적중결과를 발표했다.

공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'이 23일 발표한 적중결과에 따르면, 이번 회차에서는 14경기를 모두 맞힌 1등 적중이 단, 1건 발생했다. 적중금은 전 회차에서 이월된 11억4322만 6000원을 포함해 총 22억6456만7500원이 될 전망이다.

등위별 적중 결과를 살펴보면 2등은 28건이 적중해 각각 1601만9170원을 받을 수 있다. 3등은 399건(56만2080원), 4등은 3562건(12만5930원)으로 집계됐다. 이를 모두 합산한 전체 적중 투표수는 3990건이며, 총 환급금액은 33억8593만6840원으로 나타났다.

이번 회차에서는 승(홈팀 승)이 8건, 무(무승부)가 1건, 패(홈팀 패배)가 5건으로 나타났으며, 주요 경기에서 이변이 이어지며 적중 난도가 높았다는 평이다. 먼저 EPL에서는 토트넘이 노팅엄에 0대3으로 완패했고, 뉴캐슬도 선덜랜드에 1대2로 패했다. 여기에 에버턴이 첼시를 3대0으로 제압하는 결과까지 나오며 쉽게 예상하기 힘든 흐름이 이어졌다. 라리가에서도 세비야가 발렌시아에 0대2로 졌고, 셀타가 알라베스와 난타전 끝에 3대4로 패하는 등 이변이 발생했다. 반면, 마드리드 더비에서는 레알이 아틀레티코를 상대로 3대2 승리를 거뒀다. 또 엘체-마요르카(2-1)전을 비롯해, 풀럼-번리(3-1), 레반테-오비에도(4-2)전 등 다득점 경기가 이어진 점도 이번 회차의 주요 특징으로 나타났으며, 무승부 경기는 리즈-브렌트퍼드전(0-0)이 유일했다.


축구토토 승무패 19회차, 이변 속출로 1등 1건 22억원대 적중
축구토토 승무패 20회차는 26일 오전 8시부터 발매를 개시해 28일 오후 2시까지 구매할 수 있다. 20회차에는 용인FC-수원삼성(1경기) 포항스틸러스-강원FC(3경기) 대구FC-서울이랜드(14경기) 등 K리그 경기를 비롯해 한국-코트디부아르(7경기) 미국-벨기에(10경기) 멕시코-포르투갈(11경기) 등 국가대표팀 간 맞대결이 포함됐다. 한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차는 다수 이변으로 인해 적중 난이도가 높았음에도 1등 적중이 발생했다"며 "K리그와 대한민국 국가대표팀의 평가전이 포함된 다음 회차에도 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 했다. 축구토토 승무패 19회차 적중결과와 20회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com




축구토토 승무패 19회차, 이변 속출로 1등 1건 22억원대 적중

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