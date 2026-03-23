"손흥민 한국 고별전서 큰 재앙 발생" 토트넘 강등권 추락 이유, 한국서 벌어졌다...英매체 소신분석

기사입력 2026-03-24 01:45


"손흥민 한국 고별전서 큰 재앙 발생" 토트넘 강등권 추락 이유, 한국서…
사진=매디슨 SNS

[스포츠조선 김대식 기자]제임스 매디슨의 시즌 아웃은 분명한 재앙이었다.

영국 텔레그래프는 23일(한국시각) '토트넘 팬들에게 잊고 싶은 한 해: 이번 시즌 발생한 모든 재앙적 사건들의 타임라인'이라는 제목으로 이번 시즌 토트넘이 어떻게 무너지게 됐는지를 시간순으로 살펴봤다.

재앙의 시작은 한국부터였다. 지난해 8월, 토트넘의 프리시즌 아시아 투어에서 큰 전력을 많이 잃었다. 먼저 10년 동안 토트넘을 지탱해온 손흥민이 구단에 이별을 고했다. 손흥민의 고별전이 한국에서 열린 셈.

서울월드컵경기장에서 열린 토트넘과 뉴캐슬의 프리시즌 친선전에서 부주장인 매디슨마저 잃게 됐다. 매디슨은 후반 막판 공이 없는 상황에서 부상을 직감하고 쓰러졌다. 토마스 프랭크 토트넘 감독부터 손흥민까지 매디슨의 부상을 크게 걱정했다. 우려대로 부상은 심각했고, 전방십자인대가 다쳐서 매디슨은 수술을 받게 주장을 동시에 잃었다.
"손흥민 한국 고별전서 큰 재앙 발생" 토트넘 강등권 추락 이유, 한국서…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
텔레그래프는 '더 큰 재앙은 프리시즌 한국 투어에서 발생했다. 핵심 미드필더 매디슨이 전방 십자인대 파열 부상을 당하며 시즌을 시작하기도 전에 전력에서 이탈했다. 셔츠 판매 수익 극대화와 주전 선수의 건강을 맞바꾼 가혹한 결과였다'고 평가했다.

돌아보니 더 큰 악재였던 매디슨의 부상이다. 손흥민이 떠난 후 토트넘은 공격에서 득점력과 창의성을 모두 잃었다. 사비 시몬스를 비롯해 여러 선수들이 영입됐지만 손흥민의 공백을 채운 선수는 아무도 없었다. 매디슨이라도 있었다면 조금은 달랐을 것이다. 매디슨은 득점력에 창의성까지 가지고 있는 공격형 미드필더이기 때문이다.

경기장밖에서의 리더십도 달라졌을 수도 있다. 손흥민이 주장직을 크리스티안 로메로에게 넘겨준 후 토트넘 선수단은 프로답지 못한 모습을 노출하지 못할 때가 많았다. 토마스 프랭크 감독의 지시를 무시했던 미키 판 더 펜과 제드 스펜스, 팬들과 언쟁한 페드로 포로 등 손흥민 시절에는 보기 힘든 모습이 많이 나왔다. 로메로가 주장으로서 적합하지 않다는 비판도 굉장히 많았다.
"손흥민 한국 고별전서 큰 재앙 발생" 토트넘 강등권 추락 이유, 한국서…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
텔레그래프도 '주장 로메로는 SNS를 통해 '구단 수뇌부는 상황이 좋을 때만 나타나 거짓말을 한다'며 직격탄을 날렸다. 이후 '거짓말'이라는 단어는 삭제했지만, 팀 내 긴장감은 극에 달했다'며 로메로의 주장 논란에 대해서 다뤘다. 이때 매디슨이 있었다면 조금은 달라졌을 수도 있다.

물론 매디슨의 부재만이 아쉬운 게 아니다. 지금의 사태를 돌아보면 지난 시즌 막판부터 홈에서 토트넘은 조금씩 무너지고 있었다. 이를 지탱하고 있던 손흥민이 떠나면서 멈추지 못하고 추락 중이다.
김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 17개월에 광고 17개...벌써 '연예인급' 반응 터졌다

2.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

3.

"네 주변 몇 명이 죽어 나갔는데.." 정선희, 故안재환 사별 아픔 후 악플까지 '고통'

4.

전지현 시母, BTS '영어 못하는 애들' 글 해명…"덕질도 맘 놓고 못하나"

5.

이휘재, '쌍둥이 외국인학교' 노림수라니…도 넘은 복귀 흠집내기

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 향한 극단적 차별! WBC 한국 대표팀 합류로 밉보였나…'4할 타자' 어이없는 마이너 강등

2.

초대형 속보! 이강인 AT 마드리드 연쇄 이적…"휴가 쓰고, 입단 계약 마무리"→그리즈만 미국행 초임박

3.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

4.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

5.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 향한 극단적 차별! WBC 한국 대표팀 합류로 밉보였나…'4할 타자' 어이없는 마이너 강등

2.

초대형 속보! 이강인 AT 마드리드 연쇄 이적…"휴가 쓰고, 입단 계약 마무리"→그리즈만 미국행 초임박

3.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

4.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

5.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.