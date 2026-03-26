부전자전? 아빠보다 빠르다! 호날두 Jr, 레알 마드리드 유스팀 훈련 참가…"입단 임박"

크리스티아누 호날두 주니오르(16)가 레알 마드리드(스페인) 유스팀 입단을 목전에 뒀다는 소식이 전해졌다. 미국 디애슬레틱은 25일(한국시각) '호날두 주니오르가 레알 마드리드 유스 아카데미에서 훈련 중'이라고 전했다. 호날두 주니오르는 그동안 아버지가 소속된 알 나스르(사우디아라비아) 유소년 아카데미 소속이었다. 아버지와 마찬가지로 공격수로 활약 중이며, 중앙과 측면을 모두 소화할 수 있는 것으로 알려졌다.
2010년 미국에서 태어난 호날두 주니오르는 2016년 당시 아버지가 뛰고 있던 레알 마드리드 유스팀에 입단해 축구에 입문했다. 2018년 호날두가 유벤투스(이탈리아)로 이적하면서 자연스럽게 그 역시 소속이 바뀌었다. 어린 시절부터 또래에 비해 월등한 실력을 과시해 주목을 받았다. 2021년엔 호날두가 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)로 이적하자 그를 따라 맨유 유스팀에 합류했으며, 현재 사우디에서 머물고 있다. 지난해에는 포르투갈 15세 이하(U-15) 대표팀에 발탁돼 국제 무대에 서기도 했다. 당시 크로아티아전에서 멀티골을 성공시키면서 주목 받았다.
◇사진출처=크리스티아누 호날두 SNS
호날두는 레알 마드리드 시절 9시즌 동안 438경기에서 450골을 기록하며 경기당 평균 1골 이상이라는 미친 득점력을 과시했다. 레알 마드리드 역대 최다 득점 기록. 총 13개의 트로피를 들어 올리면서 레알 마드리드의 전설로 이름을 남긴 바 있다.
호날두는 17세이던 2002년 스포르팅(포르투갈)에서 프로로 데뷔했고, 이듬해 맨유와의 친선경기에서 맹활약하며 알렉스 퍼거슨 감독의 눈에 띄어 프리미어리그에 진출한 바 있다. 올해로 16세인 호날두 주니오르가 레알 마드리드에서 실력을 증명한다면, 아버지보다 더 이른 나이에 더 높은 레벨의 팀에서 프로에 데뷔하는 모습을 선보일 가능성도 있다. 다만 포르투갈 청소년 대표팀에서 드러난 기복과 알 나스르 유스팀에서 훈련하면서 유럽 레벨과는 거리가 있었던 지난 과정을 돌아볼 때 '프로'를 거론하기엔 시기상조라는 목소리도 공존한다.