일본 '44-0'→'21-6' 완파, 정말 韓 안중에도 없었다...한국 11년 가로막은 日 축구, 무서운 예고 "아시안컵 우승은 과정"→"목표는 월드컵 성과"

일본의 사커다이제스트웹은 24일 '일본축구협회 여자축구위원장 사사키 노리오는 브라질 여자월드컵 제패에 기대를 걸었다'고 보도했다.
일본 여자 축구 대표팀은 21일(한국시각) 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 호주와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 결승전에서 1대0으로 이겼다. 일본은 이번 우승으로 2014년, 2018년에 이어 대회 세 번째 우승을 달성했다. 8년 만에 정상의 자리에 오르며 아시아 여자축구 최강자임을 다시금 증명했다.
AFP연합뉴스
일본은 아시아 정상에 오를 가장 유력한 후보였다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 8위라는 순위에서 이미 강함이 증명된 팀이다. 유럽 무대에서 활약하는 선수들이 선수단을 가득 채웠다. 대회 내내 압도적이었다. 29골을 넣으며 단 1실점, 준결승에서 한국의 강채림에게 허용한 실점 외에는 어느 슈팅도 일본의 골망을 출렁이지 못했다. 한국도 완파했다. 4강 한-일전 당시에는 슈팅 수에서도 21대6으로 한국을 완전히 압도하기도 했다. 한국은 11년 동안 일본의 벽을 넘지 못했다. 결승에선 선제골 이후 호주의 공세를 막아내며 우승을 지켜냈다.
일본 대표팀의 뛰어난 성적에 중국 언론도 감탄한 바 있다. 중국의 소호닷컴은 '일본은 필리핀을 상대로 압승을 거?Y다. 순간적으로 90% 이상의 볼 점유율도 기록했다'고 했다. 중국 팬들은 "44-0의 슈팅 숫자는 터무니없다", "남자도, 여자도 아시아에는 라이벌이 없다"고 평가했다.
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다만 만족이 없다. 일본은 아시아가 아닌 세계 무대에서 성적을 내길 바라고 있다. 사사키 위원장의 시선도 월드컵으로 향했다. 사사키는 "아시아에서는 일본이 톱이기에 당연히 우승하겠다는 생각이 있을 수 있지만, 이런 대회에서도 우승을 못하기도 한다"며 "이번 우승은 앞으로의 월드컵 성과에 기세가 달렸다. 더 큰 대회에서 결과를 내는 것이 목표다. 이번 대회는 과정이라고 해야 한다"고 의지를 밝혔다. 닐센 감독 또한 "올바른 길을 가고 있다. 강해지고 있다"고 자신감을 드러냈다.
역대 최고 성적을 향해 다시 나서는 일본이다. 아시안컵에서 보여준 압도적인 경기력이 2027년 브라질 여자월드컵에서도 힘을 발휘할 수 있을지도 귀추가 주목된다.