"한 경기에 13.4km 뛴다고?" 2003년생 MF 서재민을 주목해야 하는 이유…'한일전 중원싸움도 내게 맡겨'

기사입력 2026-03-26 17:41


"한 경기에 13.4km 뛴다고?" 2003년생 MF 서재민을 주목해야 …
사진제공=한국프로축구연맹

"한 경기에 13.4km 뛴다고?" 2003년생 MF 서재민을 주목해야 …
사진제공=한국프로축구연맹

"한 경기에 13.4km 뛴다고?" 2003년생 MF 서재민을 주목해야 …
사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 윤진만 기자]'하나은행 K리그1 2026' 시즌 초반 가장 두각을 드러내는 선수 중엔 2003년생 중앙 미드필더 서재민(23·인천)도 있다.

올해 서울 이랜드(2부)에서 인천으로 이적해 K리그1 무대에 첫 발을 디딘 서재민은 적응은 필요없다는 듯 연일 최고의 활약을 펼치고 있다. 베테랑 이명주, '빌바오 유스 출신' 이케르가 버티는 인천 중원 경쟁을 뚫고 개막전부터 선발 출전해 5경기에서 모두 90분 풀타임 활약했다.

놀라운 건 활동량이었다. 한국프로축구연맹 자료에 따르면, 서재민은 1라운드부터 4라운드까지 4경기 연속 활동거리(이동거리) 1위를 기록했다. 각각 12.8km, 13.44km, 12.84km, 13.29km를 뛰었다. 특히 광주와의 2라운드에선 올 시즌 최다인 13.44km를 달리며 경기장에서 엄청난 에너지를 뿜어냈다. 올 시즌 활동거리 13km 이상을 기록한 K리그1 선수는 서재민(2회)이 유일하다.


"한 경기에 13.4km 뛴다고?" 2003년생 MF 서재민을 주목해야 …
스포츠조선DB

"한 경기에 13.4km 뛴다고?" 2003년생 MF 서재민을 주목해야 …
평소보다 '덜 달린' 5라운드에서도 12.12km로 라운드 베스트 러너 부문 4위에 랭크했다. 장민규(제주·12.64km), 이유현(강원·12.37km), 문민서(광주·12.37km) 다음이다.

무턱대고 많이 뛰기만 한 건 당연히 아니다. 볼 획득 부문에서 42개로 전체 8위에 랭크했다. 키패스 6개로 마찬가지로 이 부문 8위를 달리고 있다. 광주전에선 흘러나온 공을 박스 밖에서 침착한 오른발슛으로 연결, K리그1 데뷔골까지 터뜨렸다. 인천이 5라운드 안양전에서 이명주의 파트너로 출전해 1대0 스코어를 통한 팀의 시즌 첫 승을 뒷받침했다.

서재민은 신정초 시절 차범근 축구상 대상을 받은 축구 신동으로 FC서울 유스에서 성장했다. 2022년 서울 프로로 콜업됐으나 2년간 리그에서 출전 기회를 잡지 못했다. 2024년 2부 서울 이랜드 이적은 '신의 한 수'였다. 두 시즌 연속 팀의 간판 미드필더로 충분한 경험을 쌓았다. 두 시즌 동안 K리그2에서 총 60경기(4골 3도움)를 뛰었다.


"한 경기에 13.4km 뛴다고?" 2003년생 MF 서재민을 주목해야 …
각급 연령별 대표를 거친 서재민은 한-일전을 앞둔 이민성호에 발탁됐다. U-23 축구대표팀은 지난 23일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 소집해 31일까지 소집 훈련을 진행한다. 29일에 비공개 한-일전을 펼치고, 31일 미국과 맞대결한다. 서재민은 양민혁(코번트리), 윤도영(도르드레흐트), 이현주(아로카), 박승수(뉴캐슬) 등과 미드필더진에서 호흡을 맞출 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍서범 며느리 A씨 "내 핏줄 아니라고 생각하나"...손주 외면 발언에 피눈물

2.

김숙, "솔직히 다 때려치우고 싶다"...제주집 '국가유산 규제 해제' 속 심경 (예측불가)

3.

"이게 무슨 짓?" 이혜영, 반려견 얼굴에 화장 덕지덕지..동물학대 논란

4.

홍서범, 아들 불륜설에 입 열었다 "가해자 단정 말라..아직 최종 결론 안나"

5.

"북한서 왔나" BTS 출연 현장서 터진 '인종차별' 발언…팬들 분노

스포츠 많이본뉴스
1.

모두를 당황시키면서 웃긴 김태형 감독의 한마디 "살다살다 별 일을 다 겪었다" [미디어데이 현장]

2.

애런 저지 개막전 KKKK! 치욕적인 대기록 경신→'4타수 무안타' 이정후도 눈물 펑펑…'WBC 최악의 부진' 리그로 옮았다

3.

대충격! 사사키, 볼질하고 감독에 '반기' 대참사! → "정신상태가 문제야" vs "응 아니야 기술 문제야"

4.

"뉴진스 찐팬X유퀴즈 출연 신기" '최다메달러' 스마일리 김윤지의 특별한 기자회견..."최초보다 기대되는 선수로 기억되고싶다"[패럴림픽 MVP 기자회견 현장]

5.

하늘이 손흥민을 또 버렸다...리버풀 '오피셜' 공식발표 "살라 떠난다"→차기 행선지 "메시의 마이애미 참전", 우승 도전 '최악의 적' 예고

스포츠 많이본뉴스
1.

모두를 당황시키면서 웃긴 김태형 감독의 한마디 "살다살다 별 일을 다 겪었다" [미디어데이 현장]

2.

애런 저지 개막전 KKKK! 치욕적인 대기록 경신→'4타수 무안타' 이정후도 눈물 펑펑…'WBC 최악의 부진' 리그로 옮았다

3.

대충격! 사사키, 볼질하고 감독에 '반기' 대참사! → "정신상태가 문제야" vs "응 아니야 기술 문제야"

4.

"뉴진스 찐팬X유퀴즈 출연 신기" '최다메달러' 스마일리 김윤지의 특별한 기자회견..."최초보다 기대되는 선수로 기억되고싶다"[패럴림픽 MVP 기자회견 현장]

5.

하늘이 손흥민을 또 버렸다...리버풀 '오피셜' 공식발표 "살라 떠난다"→차기 행선지 "메시의 마이애미 참전", 우승 도전 '최악의 적' 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.