'2026년 첫 승 향한 치열한 도전' 포항, 28일 스틸야드에서 강원FC와 맞대결

기사입력 2026-03-26 15:57


'2026년 첫 승 향한 치열한 도전' 포항, 28일 스틸야드에서 강원F…
사진=포항스틸러스

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 강원FC를 상대로 홈에서 분위기 반전을 노린다.

포항스틸러스는 오는 28일 오후 3시 포항스틸야드에서 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 2라운드 순연 경기를 치른다. 포항은 지난 22일 열린 부천전을 0대0으로 마쳤다. 전반 26분 전민광의 슈팅이 골문을 갈랐지만 반칙이 선언되며 득점이 취소됐고, 동시에 퇴장 판정까지 이어졌다. 수적 열세 속에서 경기를 치른 포항은 끝까지 집중력을 유지하며 무승부를 기록했다. 포항스틸러스는 아직 승리가 없는 강원FC를 상대로 시즌 첫 승을 향한 치열한 승부를 펼칠 전망이다.

홈경기를 맞아 다채로운 이벤트도 마련했다. 북문광장에서는 직전 경기 티켓이나 예매 내역을 인증하면 푸마 짐색과 사인볼 등 다양한 경품이 걸린 '웰컴백 캡슐 드로우' 이벤트에 참여할 수 있다. 또한 3·4월 홈경기 8연전 기간 동안 출석체크 이벤트를 운영해 관람 횟수에 따라 선물을 증정한다. 이호재 엠블럼 포토존과 핸드 스텝퍼 게임, 멤버십 팬사인회 등 체험 프로그램도 준비돼 있다. 푸드존과 푸드트럭에서 타코, 치킨, 야끼소바 등 먹거리를 즐길 수 있다.

스틸스토어에서는 선수단과 동일한 디자인의 공식 용품 후원사 푸마의 트레이닝복을 새롭게 선보인다. 구매한 유니폼을 지참해 현장 마킹 부스를 방문하면 2026시즌 유니폼 마킹도 가능하다. 장내에서는 식전 퀴즈 이벤트를 진행해 정답자 5명에게 푸마 볼캡을 증정하며, 킥오프 전에는 포항지역 초·중·고 여자축구부를 대상으로 유니폼 전달식이 진행된다. 하프타임에는 파나크 영덕과 함께하는 이벤트와 '영일만 친구 응원 타임' 등 색다른 프로그램이 이어질 예정이다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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