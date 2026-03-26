"어~, 흥민이도 없고, 살라도 없고" 잉글랜드의 한탄...EPL에 슈퍼스타가 사라지고 있다

기사입력 2026-03-27 03:20


"어~, 흥민이도 없고, 살라도 없고" 잉글랜드의 한탄...EPL에 슈퍼…
사진=ESPN

"어~, 흥민이도 없고, 살라도 없고" 잉글랜드의 한탄...EPL에 슈퍼…
사진=살라 SNS 캡처

[스포츠조선 박찬준 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 슈퍼스타가 사라지고 있다.

모하메드 살라(리버풀)마저 떠난다. 리버풀은 25일(한국시각) 공식 채널을 통해 '살라가 올 시즌을 끝으로 리버풀에서의 화려한 커리어에 마침표를 찍는다'고 발표했다. 당초 살라는 지난 시즌 재계약을 맺으며 2027년 여름까지 리버풀과 동행을 결정했다. 하지만 선수와 구단의 합의로 계약을 조기에 종료하기로 결정하며, 올여름 자유계약 신분으로 팀을 떠날 예정이다.

살라는 그간 리버풀의 대체 불가능한 에이스이자 EPL의 간판이었다. 2017년 리버풀 합류 이후 매 시즌 놀라운 활약을 펼쳤다. 살라는 EPL 골든 부트(득점왕)만 4회(2017~2018시즌, 2018~2019시즌, 2021~2022시즌, 2024~2025시즌)를 차지했고 2017~2018시즌, 2024~2025시즌에는 EPL 올해의 선수로도 선정됐다. 발롱도르를 수상하지는 못했지만, 세계 최고의 선수 중 한명으로 꼽혔다.

비록 최근 들어 부진한 모습을 보였지만, 살라라는 브랜드는 대체불가였다. 안필드의 파라오라고 불린 살라는 무슬림계의 절대적인 지지를 받았다. 리버풀과 EPL은 살라를 통해 유무형의 자산을 더했다. 살라는 2025년 발롱도르 4위에 올랐다. EPL 선수 중 가장 높은 순위였다. 하지만 살라의 이탈로 이같은 어드밴티지를 더이상 기대하기 어렵게 됐다.


"어~, 흥민이도 없고, 살라도 없고" 잉글랜드의 한탄...EPL에 슈퍼…
로이터연합뉴스
26일(한국시각) 텔레그래프는 'EPL의 슈퍼스타 찬장이 우려스러울 정도로 비어보인다'는 제목의 기사를 내보냈다. 최근 EPL을 떠났거나, 떠나기로 한 선수는 살라만이 아니다. 아시아의 대표 선수이자 토트넘의 간판이었던 손흥민은 미국 메이저리그사커로 떠났다. 손흥민은 어마어마한 마케팅 가치를 갖고 있던 선수였다. 세계 최고의 패서 중 한명으로 꼽히는 케빈 더 브라이너도 맨시티를 떠나 나폴리로 이적했다. 잉글랜드를 대표하는 두 간판스타, 해리 케인과 주드 벨링엄은 각각 바이에른 뮌헨과 레알 마드리드에서 뛰고 있다.

텔레그래프는 'EPL에 남아 있는 슈퍼스타는 맨시티의 엘링 홀란이 유일하다'고 꼬집었다. 이어 'EPL은 최전성기 시절에도 슈퍼스타를 끌어모으는데 어려움을 겪었다. 리오넬 메시, 호나우지뉴, 지네딘 지단, 네이마르, 킬리앙 음바페 등은 잉글랜드에서의 선수 생활을 고려조차 하지 않았다'며 '알렉스 퍼거슨, 아르센 벵거, 조제 무리뉴 감독 등이 매경기 높은 수준의 드라마를 보여줬지만, 지금은 이 조차 없다. 매 주말 재미없는 경기들이 펼쳐진다. 과연 EPL이 이제 스타들을 데려올만한 무언가를 보여줄 수 있을지 의문'이라고 꼬집었다. 실제 EPL에서 뛰는 선수가 발롱도르를 수상한 것은 2008년 당시 맨유에 있던 크리스티아누 호날두가 마지막이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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