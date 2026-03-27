韓 축구 역사상 이런 이적은 없었다! 손흥민도 해내지 못한 스페인 빅클럽행, 이강인 완벽 기회..."아틀레티코 최우선 타깃" 다시 확인

스페인 문도 데포르티보는 26일(한국시각) '아틀레티코는 앙투안 그리에즈만의 후계자를 찾고 있습니다. 이강인, 호아킨 파니첼리, 메이슨 그린우드, 마티아스 페르난데스-파르도, 페란 토레스 등이 영입 후보 명단에 올랐다'고 보도했다
매체는 '그리즈만은 아틀레티코 역사상 가장 중요한 인물 중 한 명이다. 구단 역대 최다 득점자라는 사실은 더 설명이 필요 없는 대단한 기록이며, 디에고 시메오네 감독 체제하에서 가장 큰 영향력을 발휘한 선수였다. 이처럼 차이를 만들어내는 선수를 대체하는 것은 결코 쉽지 않은 일이다. 아틀레티코는 이제 재능, 득점력, 경기 시야를 모두 겸비한 이 역사적인 선수의 공백을 메워야 하는 도전에 직면했다. 스포츠 부문 책임자인 카를로스 부세로와 마테우 알레마니에게는 매우 어려운 숙제가 될 것'이라며 그리에즈만 대체자를 찾기 위한 과정이 쉽지 않을 것이라고 전망했다.
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그리에즈만이 올랜도 시티로 이적하기로 결정한 후, 아틀레티코는 곧바로 대체자 마련에 나섰다. 최우선 영입 후보 중 한 명이 한국의 슈퍼스타인 이깅인이다. 문도 데포르티보는 '이미 보도된 바와 같이, 가장 유력한 후보는 파리생제르맹(PSG)의 한국인 스타 이강인이다. 그는 오랫동안 아틀레티코의 영입 명단에 있었다. 지난 겨울 이적 시장에서도 영입 시도가 있었으나, PSG 측에서 이를 차단했다'고 설명했다.
지난 겨울 이적시장에서는 PSG의 반대로 아틀레티코 이적이 무산됐다. 하지만 아틀레티코는 이강인을 포기하지 않았다. '축구적인 관점에서 이강인은 그린우드와 함께 그리즈만에게 가장 근접한 선수다. 두 선수 모두 측면과 중앙을 모두 소화할 수 있으며, 왼발잡이에 드리블 돌파 능력, 기회 창출 및 결정력을 갖추고 있다. 이는 시메오네 감독이 그리즈만을 공격수로 재교육하기 전, 아틀레티코에 처음 합류했을 때의 프로필과 매우 유사하다. 잠재력 면에서도 두 선수 모두 그리즈만과 같은 유형의 선수로 진화할 가능성이 크다'며 이강인과 그린우드를 두고 아틀레티코가 저울질하고 있다고 했다.
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이어 '이강인의 경우, PSG는 재계약을 원하며 이미 여러 제안을 받은 상태다. 하지만 선수 본인은 루이스 엔리케 감독 하에서 출전 기회는 얻고 있으나 '확실한 주전'은 아니기에 신중하게 상황을 지켜보는 쪽을 선호한다'며 이강인도 이적을 고려 중이라고 대답했다.
파괴력에서는 그린우드가 앞서는 게 사실이지만 이적 조건에서는 다르다. 매체는 '그린우드의 경우, 헤타페 시절부터 눈여겨보던 자원이지만 이전 기술 이사회의 타겟이었다. 그는 이번 시즌 39경기 25골 8도움을 기록하며 폭발적인 모습을 보였다. 마르세유가 이미 2600만유로(약 451억원)를 지불했고 2029년까지 계약된 상태라 영입 비용이 매우 비쌀 것으로 예상된다'고 전망했다. 이강인은 그린우드처럼 비싼 선수가 아니다.
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또한 사생활적인 측면에서도 이강인은 논란이 없지만 그린우드는 아니다. 여자친구 폭행 문제로 맨체스터 유나이티드에서 방출된 바 있다. 헤타페와 마르세유에서도 영입 당시에 논란이 존재했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com