'4쿼터 축구' 첫 경험...홍명보호, 하이드레이션 브레이크 변수에 흔들렸다→3분 휴식 후 연이은 실점[코트디부아르전 전반분석]

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 28일(한국시각) 영국 런던 인근인 밀턴킨즈의 스타디움 MK에서 코트디부아르와 친선경기를 펼치고 있다. 한국은 전반에만 2골을 실점하며 0-2로 전반을 마쳤다.
전반, 특히 2쿼터가 변수였다. 국제축구연맹(FIFA)는 이번 2026년 북중미월드컵에서 '하이드레이션 브레이크' 실시한다. '하이드레이션 브레이크'는 전·후반 각 22분이 지난 시점에 선수들이 약 3분간 물을 먹을 수 있는 휴식 시간이다. 날씨, 기온 등의 변수와 관계 없이 적용된다. 표면적으로 내세우는 도입 이유는 '선수들의 건강 보호'지만, 상업성 등 광고 문제 등도 함께 거론되고 있다. 코트디부아르전부터 시행됐다. 대표팀 관계자는 "이번 월드컵부터 하이드레이션 브레이크가 실시된다. 이에 따라 코트디부아르와 경기에서 하이드레이션 브레이크를 실시하기로 했다"고 밝혔다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
한국도 이번 3월 A매치에서 처음 경험하게 됐다. 45분씩 두 번에 걸쳐 진행되는 게 기본이던 경기가 이번 대회에서는 22분여씩 '4쿼터'에 걸쳐 진행되는 구조로 바뀌었다. 3분의 시간 동안 전술 변화도 모색할 수 있다. 홍명보호 코치진이 1, 3쿼터에서 경기 흐름을 파악, 분석해 하이드레이션 브레이크 시간에 어떤 변화를 주느냐가 관전포인트였다. 이를 활용하는 방식에 따라 전반 내에서도 흐름이 뒤바뀔 수 있다. 처음 경험하는 한국의 대처가 중요했다.
하이드레이션 브레이크 변수가 한국을 흔들었다. 한국은 전반 초반부터 강한 압박 체계와 경기를 주도하며, 코트디부아르를 상대로 밀리지 않는 모습을 유지했다. 하지만 하이드레이션 브레이크 이후 경기 주도권이 코트디부아르쪽으로 넘어가는 상황이 자주 발생했다. 코트디부아르는 김민재와 김태현이 자리를 바꿔가며 단단하게 지킨 좌측 대신, 우측을 공략하는 공격 흐름을 하이드레이션 브레이크 이후 더 많이 시도했다. 전략 변화는 한국 수비를 정확하게 공략했다. 결국 실점까지 두 차례 허용하며 한국은 하이드레이션 브레이크 대처에 아쉬운 모습을 보이고 말았다.
다만 향후 적응이 된다면, 한국 또한 하이드레이션 브레이크를 활용할 여지는 충분하다. 상대가 주도하는 흐름이라면, 이를 끊어줄 수 있다는 점도 주목할 지점이다. 4쿼터 축구에 막이 오른 월드컵 여정, 한국에 또 하나의 중요 적응 조건이 생겼다.