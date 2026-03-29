日 18-8 압도, "월드컵 우승하겠다" 헛된 희망 아니네...파격 '로테이션'→2군도 강해! 일본, 스코틀랜드전 1-0 승리

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 대표팀은 29일(한국시각) 영국 글래스고의 바클레이스 햄든 타운에서 열린 스코틀랜드와의 친선경기에서
일본은 이번 2026년 북중미월드컵에서 역대 최고 성적을 노린다. 모리야스 감독은 월드컵 우승 가능성까지 언급했다. 아시아를 넘어 세계에서도 인정받는 전력과 경기력, 일본 팬들의 기대감도 최고조에 달했다. 월드컵의 전초전이다. 세계 최고 수준의 전력을 자랑하는 잉글랜드, 유럽의 저력이 드러나는 스코틀랜드를 상대로 월드컵 무대에 대한 경쟁력을 시험할 예정이다.
AFP연합뉴스
이날 경기 일본은 주전급 선수들을 대거 제외하는 강수를 뒀다. 1일 열리는 잉글랜드와의 경기를 고려한 선택이었다. 잉글랜드전에서 최정예 전력으로 상대하기 위해 도안 리츠, 미토마 가오루 등은 선발에 포함하지 않았다.
일본은 3-4-2-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 고토 게이스케, 2선은 사노 고다이와 스즈키 유이토가 자리했다. 중원은 다나카 아오와 조엘 키마 후지타, 윙백은 마에다 다이젠과 스가와라 유키나리가 출격했다. 스리백은 이토 히로키, 와타나베 츠요시, 세코 아유무가 구성했다. 골문은 스즈키 자이온이 지켰다.