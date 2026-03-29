홍명보호 4골 예방주사! 10골 차 패해도 월드컵 면역력만 생기면 'OK'…손흥민과 이강인의 반성, 오스트리아 반등에 사활

4대 0 이라니.... (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 손흥민과 이강인이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 2026.3.29
하이드레이션 브레이크, 작전 지시하는 홍명보 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 하이드레이션 브레이크 때 손흥민에게 작전지시를 하고 있다. 2026.3.29
4-0, 충격패 당한 한국 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 2026.3.29
[스포츠조선 김성원 기자]'예방 주사'라면 10골 차 패배도 '약'이다. 하지만 성장하지 않으면, 변화하지 않으면, 면역력이 생기지 않으면 미래는 없다. 2026년 북중미월드컵이 70여일 앞으로 다가왔다.
3월 A매치 2연전은 월드컵 최종엔트리 발표 전 마지막 리허설이다. 그러나 조별리그를 넘어 월드컵 사상 첫 토너먼트 승리에 도전하는 한국 축구에는 먹구름이 드리워졌다. 대한민국은 29일(이하 한국시각) 영국 밀턴킨스의 스타디움 MK에서 끝난 코트디부아르와의 친선경기에서 0대4로 완패했다. 코트디부아르의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹은 37위, 대한민국은 22위다. FIFA 랭킹은 무늬에 불과했다.
평가전 패배에 고통스러워할 필요는 없다. 중요한 것은 월드컵 본선이다. 그러나 뼈아픈 실책은 되새겨야 한다. 전반 초반 분명 홍명보호가 주도권을 잡았다. 그러나 첫 도입된 전반 '하이드레이션 브레이크' 후 급격하게 흔들렸다. 조유민(샤르자)의 '개인 실수'로 2골을 헌납한 것은 치명적이었다. 최후방 수비수는 덤벼서는 안된다. 경솔한 플레이로 팀을 '자멸의 길'로 들어서게 했다. 스리백은 수술이 불가피하다. 수비형 미드필더로 선발 출전했지만, 역할이 모호해 전반 45분 만에 교체된 박진섭(저장)을 스리백의 중앙으로 내리고 김민재(바이에른 뮌헨)를 측면으로 재배치시키는 전략적인 판단이 필요해 보인다.
Soccer Football - International Friendly - South Korea v Ivory Coast - Stadium MK, Milton Keynes, Britain - March 28, 2026 South Korea's Kim Min-Jae and Cho Yu-Min react Action Images via Reuters/Andrew Boyers <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
Soccer Football - International Friendly - South Korea v Ivory Coast - Stadium MK, Milton Keynes, Britain - March 28, 2026 South Korea coach Myung-Bo Hong during a press conference after the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
중원은 여전히 풀리지 않은 숙제였다. 박용우(알아인)와 원두재(코르파칸)가 수술대에 올라 일찌감치 월드컵행이 좌절됐다. '중원의 핵' 황인범(페예노르트)마저 부상으로 대표팀 합류에 실패했다. 김진규(전북)는 '절반의 성공'이었고, 후반 투입된 백승호(버밍엄시티)와 홍현석(헨트)은 합격점을 받지 못했다. 중앙에서 중심을 잡지 못하다 보니 후반에는 포지션 간에 간격이 벌어지면서 좀처럼 조직력이 살아나지 않았다. 공격과 수비 모두 흔들릴 수밖에 없다.
스리백 전술 성공의 열쇠인 윙백도 고도차가 컸다. 설영우(즈베즈다)가 최고의 활약을 펼쳤지만, 전반 배준호(스토크시티)와 김문환(대전)이 호흡한 오른쪽 라인은 코트디부아르의 '공략 포인트'였다. 후반 교체투입된 양현준(셀틱)은 가능성을 인정받았다. 하지만 엄지성(스완지시티)은 지나칠 정도의 공격 지향적인 '나 홀로 플레이'로 눈살을 찌푸리게 했다. 손흥민(LA FC)과 이강인(파리생제르맹)은 이날 후반 13분 교체투입됐다. 이재성(마인츠)은 결장했다. 이들이 없는 그라운드는 무게감이 떨어졌다. 상대 또한 두려움이 없었다. 오현규(베식타시) 설영우에 이어 이강인까지 골대를 강타했지만, 잔인할 정도로 냉정했다.
4-0, 충격패 당한 한국 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 한국축구국가대표팀이 28일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와 평가전에서 4-0으로 패하고 아쉬워하고 있다. 2026.3.29
훈련 지켜보는 홍명보 감독 (밀턴킨스[영국]=연합뉴스) 최재구 기자 = 코트디부아르전을 하루 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 홍명보 감독이 27일(현지시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 선수들의 훈련을 지켜보고 있다. 2026.3.28
끝이 아니어서 다행이다. 최후의 점검 무대가 남았다. 홍명보호는 오스트리아로 이동, 4월 1일 오전 3시45분 빈의 에른스트 하펠 스타디온서 오스트리아와 맞붙는다. 반전 능력을 보여줘야 한다. 홍명보 국가대표팀 감독은 "공격에서는 찬스가 났을 때 살리지 못했다. 수비는 일대일 싸움에서 부족해 실점했다. 월드컵을 앞두고 전술과 선수 조합 등 다양한 실험을 하고 있는데, 더 발전시킬 부분이 분명히 있다고 생각한다. 패배를 통해 배울 점도 분명히 있었다"고 밝혔다.
'캡틴' 손흥민은 "교체로 들어가서, 팀원들이 고생하고 있는데도 불구하고 분위기 전환을 못 한 것도 어떻게 보면 결국에는 내 책임이다. 지금이 월드컵이 아니라는 거를 어떻게 보면 다행이라고 생각하고 월드컵이 아니어서 더 배울 점이 많다고 생각한다. 사실 월드컵 가서 패배로 배웠다 하는 건 사실 말이 안 되지 않느냐"고 강조했다.
이강인은 "앞으로 다시는 이런 경기가 나오지 않고 더 좋은 결과가 나올 수 있도록, 더 경쟁력 있는 팀이 될 수 있도록 분발해야 할 것 같다"고 덧붙였다. 월드컵 본선까지 시간이 많지 않다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com