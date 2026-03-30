"군필자도 AG 뽑는다" 초강수 둔 이민성호, 초호화 스쿼드로 '두 살 어린' 日 찍어눌렀다…이영준 멀티골로 2-1 승→'아시안컵 설욕'

[스포츠조선 윤진만 기자]이민성호가 아시안컵 패배를 설욕한 건 반갑지만, '자만은 금물'이다.
대한민국 U-23 축구대표팀은 29일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 일본 U-21 대표팀과의 비공개 친선경기에서 이영준(그라스호퍼)의 멀티골로 2대1 승리했다.
지난 1월 사우디아라비아에서 열린 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승에서 일본에 0대1로 패해 결승 진출에 실패했던 이민성호는 2개월만의 리턴매치에서 승리했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 준비에 탄력이 붙게 됐다.
오이와 고 감독이 이끄는 일본은 이번 한국 원정에 참가한 U-21 연령대 선수 위주로 아시안게임 스쿼드를 꾸릴 예정이다. 일본은 대한민국이 아시안게임 4연패를 달성하기 위해선 한 번은 넘어야 하는 상대다.
다만 이날 승리에 지나치게 큰 의미를 둘 순 없다. 한국은 지난 아시안컵에 참가하지 못한 해외파를 무려 8명이나 발탁했다. 아시안컵에 포함된 선수는 5명, 사실상 다른 팀이었다. 아시안컵 4위 성적으로 비판을 받은 이민성 감독은 "군필자도 뽑겠다"라고 금메달을 위한 초강수를 뒀다.
사진제공=대한축구협회
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이번 소집 훈련은 3월 A매치 기간에 열려 해외파의 차출이 가능했다. 양민혁(코번트리) 윤도영(도르드레흐트) 이영준 김명준(헹크) 이현주(아로카) 박승수(뉴캐슬) 김민수(안도라) 김지수(카이저슐라우테른) 등이 코리아풋볼파크에 모여 한-일전에 나섰다.
이영준이 최전방에 포진했고, 양민혁 이현주 윤도영이 공격 2선에 배치됐다. 황도윤(서울) 서재민(인천)이 중원 엔진 역할을 맡았다. 최석현(울산) 박경섭(인천) 김지수 최우진(전북)이 포백에 늘어섰고, 김준홍(수원 삼성)이 골키퍼 장갑을 꼈다. 김준홍은 이미 군 복무를 마친 '군필'이다.
반면 일본은 지난 아시안컵 때와 마찬가지로 한국보다 평균 두 살 어린 U-21 선수로 스쿼드를 짰다. 해외파는 부르지 못했고, 대학생 선수만 8명 뽑았다. 심지어 에이스 사토 류노스케(FC도쿄)는 국가대표팀 차출됐다. 이번 한-일전에선 지난 미국전과 비교해 선발 11명을 전원 교체했다. 대학생 선수는 4명이 선발 출격했다.
사진제공=대한축구협회
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한국은 전반 30분까지 활로를 찾지 못했다. 일본 축구전문지 '사커다이제스트'는 "일본은 두 살 많은 한국에 전혀 밀리지 않는 일본다운 모습을 보였다"라고 했다. 한국은 전반 34분 최우진의 크로스를 이영준이 헤더로 밀어넣으며 전반을 1-0으로 앞서갔다. 후반 3분엔 양민혁의 패스를 받은 이영준이 왼발슛으로 추가골을 넣었다. 일본은 35분 이시이 히사추구(쇼난)가 한 골을 만회하는데 그쳤다.
이민성호는 31일 같은 장소에서 미국과 두 번째 연습경기를 펼칠 계획이다. 경기 간격을 고려할 때 큰 폭의 로테이션이 예상된다. 일본은 앞서 미국전 0대2 패배 포함 2연패를 안고 한국을 떠날 예정이다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com