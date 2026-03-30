"군필자도 AG 뽑는다" 초강수 둔 이민성호, 초호화 스쿼드로 '두 살 어린' 日 찍어눌렀다…이영준 멀티골로 2-1 승→'아시안컵 설욕'

기사입력 2026-03-30 07:51


"군필자도 AG 뽑는다" 초강수 둔 이민성호, 초호화 스쿼드로 '두 살 …
사진제공=대한축구협회

"군필자도 AG 뽑는다" 초강수 둔 이민성호, 초호화 스쿼드로 '두 살 …
사진제공=대한축구협회

"군필자도 AG 뽑는다" 초강수 둔 이민성호, 초호화 스쿼드로 '두 살 …
사진제공=대한축구협회

[스포츠조선 윤진만 기자]이민성호가 아시안컵 패배를 설욕한 건 반갑지만, '자만은 금물'이다.

대한민국 U-23 축구대표팀은 29일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 일본 U-21 대표팀과의 비공개 친선경기에서 이영준(그라스호퍼)의 멀티골로 2대1 승리했다.

지난 1월 사우디아라비아에서 열린 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승에서 일본에 0대1로 패해 결승 진출에 실패했던 이민성호는 2개월만의 리턴매치에서 승리했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 준비에 탄력이 붙게 됐다.

오이와 고 감독이 이끄는 일본은 이번 한국 원정에 참가한 U-21 연령대 선수 위주로 아시안게임 스쿼드를 꾸릴 예정이다. 일본은 대한민국이 아시안게임 4연패를 달성하기 위해선 한 번은 넘어야 하는 상대다.

다만 이날 승리에 지나치게 큰 의미를 둘 순 없다. 한국은 지난 아시안컵에 참가하지 못한 해외파를 무려 8명이나 발탁했다. 아시안컵에 포함된 선수는 5명, 사실상 다른 팀이었다. 아시안컵 4위 성적으로 비판을 받은 이민성 감독은 "군필자도 뽑겠다"라고 금메달을 위한 초강수를 뒀다.


"군필자도 AG 뽑는다" 초강수 둔 이민성호, 초호화 스쿼드로 '두 살 …
사진제공=대한축구협회

"군필자도 AG 뽑는다" 초강수 둔 이민성호, 초호화 스쿼드로 '두 살 …
사진제공=대한축구협회
이번 소집 훈련은 3월 A매치 기간에 열려 해외파의 차출이 가능했다. 양민혁(코번트리) 윤도영(도르드레흐트) 이영준 김명준(헹크) 이현주(아로카) 박승수(뉴캐슬) 김민수(안도라) 김지수(카이저슐라우테른) 등이 코리아풋볼파크에 모여 한-일전에 나섰다.

이영준이 최전방에 포진했고, 양민혁 이현주 윤도영이 공격 2선에 배치됐다. 황도윤(서울) 서재민(인천)이 중원 엔진 역할을 맡았다. 최석현(울산) 박경섭(인천) 김지수 최우진(전북)이 포백에 늘어섰고, 김준홍(수원 삼성)이 골키퍼 장갑을 꼈다. 김준홍은 이미 군 복무를 마친 '군필'이다.

반면 일본은 지난 아시안컵 때와 마찬가지로 한국보다 평균 두 살 어린 U-21 선수로 스쿼드를 짰다. 해외파는 부르지 못했고, 대학생 선수만 8명 뽑았다. 심지어 에이스 사토 류노스케(FC도쿄)는 국가대표팀 차출됐다. 이번 한-일전에선 지난 미국전과 비교해 선발 11명을 전원 교체했다. 대학생 선수는 4명이 선발 출격했다.


"군필자도 AG 뽑는다" 초강수 둔 이민성호, 초호화 스쿼드로 '두 살 …
사진제공=대한축구협회

"군필자도 AG 뽑는다" 초강수 둔 이민성호, 초호화 스쿼드로 '두 살 …
사진제공=대한축구협회

한국은 전반 30분까지 활로를 찾지 못했다. 일본 축구전문지 '사커다이제스트'는 "일본은 두 살 많은 한국에 전혀 밀리지 않는 일본다운 모습을 보였다"라고 했다. 한국은 전반 34분 최우진의 크로스를 이영준이 헤더로 밀어넣으며 전반을 1-0으로 앞서갔다. 후반 3분엔 양민혁의 패스를 받은 이영준이 왼발슛으로 추가골을 넣었다. 일본은 35분 이시이 히사추구(쇼난)가 한 골을 만회하는데 그쳤다.

이민성호는 31일 같은 장소에서 미국과 두 번째 연습경기를 펼칠 계획이다. 경기 간격을 고려할 때 큰 폭의 로테이션이 예상된다. 일본은 앞서 미국전 0대2 패배 포함 2연패를 안고 한국을 떠날 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우♥이아미, '비공개 결혼식' 현장 포착…"두 딸 품에 안고 감격의 웨딩마치"

2.

이연희, 벌써 결혼 7년 차...19개월 딸까지 "♥남편 운 다 썼다고"

3.

'상간 의혹' 숙행, 법정 출석 피하나…첫 재판 앞두고 '영상재판' 신청

4.

뷔, 강동원 비주얼에 '의문의 1패' 당한 사연…"저런 사람이 배우 되는 거야"

5.

신화 이민우♥이아미 결혼식, 에릭♥나혜미 子와 참석..신혜성만 빠졌다 [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 드디어 日 잡았다!" 이영준 득점포, '이민성호' 해외파 총출동, 일본 U-21 팀에 2대1 승리 '설욕 성공'

2.

"6~7년 만에 1군 승리"라니, 왕옌청의 폭풍 오열 …"다음 눈물은 KS 때 보이겠습니다"

3.

'홈런꼴찌' 롯데, 변했다, '라팍' 무단점유 7홈런 대폭발→개막 2연전 싹쓸이[대구리뷰]

4.

"(박)찬호형 미팅 효과→폭풍 9득점" 기적의 비하인드, 이 맛에 FA 영입한다[창원 현장]

5.

실책 내야수에게 "홈런, 고맙다"는 인성 갑, 155㎞ 광속구+춤추는 스위퍼까지, '제2의 폰와' 꿈이 아니네

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 드디어 日 잡았다!" 이영준 득점포, '이민성호' 해외파 총출동, 일본 U-21 팀에 2대1 승리 '설욕 성공'

2.

"6~7년 만에 1군 승리"라니, 왕옌청의 폭풍 오열 …"다음 눈물은 KS 때 보이겠습니다"

3.

'홈런꼴찌' 롯데, 변했다, '라팍' 무단점유 7홈런 대폭발→개막 2연전 싹쓸이[대구리뷰]

4.

"(박)찬호형 미팅 효과→폭풍 9득점" 기적의 비하인드, 이 맛에 FA 영입한다[창원 현장]

5.

실책 내야수에게 "홈런, 고맙다"는 인성 갑, 155㎞ 광속구+춤추는 스위퍼까지, '제2의 폰와' 꿈이 아니네

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.