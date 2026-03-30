"이거 실화냐" 손흥민 '평생 절친' 현역 데이비스, 투도르 경질→임시 감독 후보 깜짝 등장…'BBC피셜' 데 제르비 정식 감독 '1순위'

토트넘의 임시지휘봉을 잡은 이고르 투도르 감독이 44일 만에 성적 부진으로 하차했다. 토트넘은 30일(이하 한국시간) '투도르 감독과 상호 합의 하에 계약을 종료하기로 결정했다. 또 토미슬라브 로기치, 리카르도 라냐치 코치도 팀을 떠나게 됐다'며 '지난 6주간 팀을 위해 헌신해 준 세 분에게 깊은 감사를 전한다. 아울러 최근 부친상을 당한 이고르 감독과 가족에게 따뜻한 위로를 보낸다'고 발표했다. 그리고 '차기 감독 선임 관련 소식은 추후 다시 안내해 드리겠다'고 전했다.
토트넘은 지난달 성적 부진을 이유로 토마스 프랭크 감독을 전격 경질했다. 이탈리아 명문 유벤투스를 지휘한 투도르 감독이 지난달 14일 지휘봉을 잡았다. 이번 시즌까지 토트넘을 맡겼다.
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그러나 소방수였지만 불을 더 키웠다. 투도르 감독은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 단 1승도 챙기지 못했다. 1무4패를 기록했다. 토트넘은 EPL에서 13경기 연속 무승의 늪(5무8패)에 빠져있다. 올해 치른 EPL에서 단 1승도 올리지 못했다.
토트넘은 1977~1978시즌 이후 1부에서 강등된 적이 없다. 그러나 잔류를 장담할 수 없다. 16위 방어선도 허물어졌다. 잔류 마지노선인 17위로 떨어졌다. 승점은 30점이다. 강등권인 18위 웨스트햄(승점 29)과의 승점 차는 단 1점이다.
투도르 감독은 22일 노팅엄에 0대3으로 완패한 후 기자회견에 불참했다. 부친상으로 서둘러 경기장을 떠났다. 그것이 마지막이었다. 44일 만에 토트넘을 떠나게 됐다.
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후임 사령탑에는 EPL 브라이턴을 성공적으로 이끈 로베르토 데 제르비 감독이 급부상했다. 영국의 'BBC'는 '소식통에 따르면 토트넘은 데 제르비를 설득해 새로운 정식 감독으로 영입하려 하고 있다'고 보도했다.
이탈리아 출신의 데 제르비 감독은 현재는 '자유의 몸'이다. 그는 프랑스 리그1 마르세유를 이끌다 지난달 물러났다. 'BBC'는 '데 제르비는 토트넘의 주요 영입 대상이며, 토트넘은 투도르 감독의 사임 공식 발표 이전에 데 제르비 감독이 감독직을 맡을 의향이 있는지 알아보려 했다'며 '데 제르비 감독이 차기 정식 감독직에 긍정적인 반응을 보이고 있지만, 시즌 종료 후 구단의 프리미어리그 잔류 여부를 확인한 후 결정을 내리기를 원한다'고 강조했다.
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손흥민의 스승인 마우리시오 포체티노 감독도 EPL 복귀를 원하지만 2026년 북중미월드컵까지 미국대표팀 감독을 이끌어야 한다. 토트넘은 데 제르비 감독 영입에 실패할 경우 임시 사령탑으로 다시 회귀해야 한다.
깜짝 인물이 등장했다. 손흥민의 '최애 절친'인 벤 데이비스의 이름이 나왔다. 'BBC'는 '라이언 메이슨, 해리 레드냅, 팀 셔우드처럼 토트넘 과 인연이 있는 후보들 이 시즌 종료까지 임시 감독직을 맡을 의향이 있는 것으로 알려졌다. 현역 선수인 벤 데이비스 또한 단기적인 해결책으로 거론되고 있다'고 덧붙였다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com