'한일전 1-2 충격패' 日 감독 분노, 독설 작렬 "韓 상대로 이 정도는 기본이야!...졌잘싸 따윈 없어"

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]오이와 고 일본 21세 이하(U-21) 대표팀 감독은 한-일전 패배 후 선수들에게 따끔한 충고를 던졌다.

Advertisement

이민성 감독이 이끄는 한국 U-23 대표팀은 29일 천안의 코리아풋볼파크에서 열린 일본 U-21 팀과의 연습 경기에서 2대1로 승리했다. 지난 1월 사우디아라비아에서 열렸던 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 준결승에서 당한 패배를 어느 정도 설욕했다.

비공개로 진행된 친선 경기에서 2026 나고야-아이치 아시안게임 금메달을 바라보는 이민성호는 최정예 전력을 내세웠다. 선발로 이영준(그라스호퍼), 양민혁(코번트리 시티), 윤도영(도르드레흐트), 이현주(아로카), 황도윤(FC서울), 서재민, 박경섭(이상 인천 유나이티드), 최우진(전북 현대), 최석현(울산 HD), 김지수, 김준홍(수원 삼성)을 선발로 내세웠다. 해외파에 '군필자'까지 추가됐다.

반면 일본은 기존 전력이 크게 약화된 상태였다. 사토 류노스케(도쿄), 시오가이 켄토(볼프스부르크), 고토 게이스케(신트트라위던)는 국가대표팀에 발탁된 상태라 합류가 불발됐다. 이에 일본은 국내파로만 명단을 꾸렸다. 대학생 선수도 대거 발탁됐다. 1군이라고 할 수 없는 전력이다.

사진=대한축구협회

상대가 전력이 약해졌다고 한일전의 의미는 달라지지 않는다. 아시안컵에서의 실패로 처진 분위기를 바꿀 필요도 있었다. 이영준이 이민성호의 해결사를 자처했다. 한국은 전반 34분 최우진의 크로스를 이영준이 헤더골로 연결해 1-0 리드를 잡았다. 후반 시작과 동시에 양민혁의 패스를 이영준이 추가골로 완성해 점수 차를 벌렸다. 일본은 후반 35분 만회골을 넣었지만 거기까지였다.

Advertisement

일본 매체 사커다이제스트웹은 경기 후 오이와 감독 발언을 전했다. 오이와 감독은 한국을 상대로 골을 넣은 이시이 히사츠구를 상대로 강하게 말했다. 그는 "벤치에 앉아 있는 히사츠구에게 '이 정도 활약은 당연한 거야. 오늘 플레이는 좋았어. 하지만 그건 당연히 해야 할 일이지. 너는 아직 잠재력이 더 있어. 90분 내내 이 흐름을 유지해야 해. 공수 양면에서 그 정도 활동량과 속도감을 보여주고 마무리까지 가담하는 것, 그것이 평범한 수준이 되어야 한다'라고 말했다"고 했다.

사진=대한축구협회

오이와 감독은 선수들이 당장의 승리가 아닌 국가대표팀을 바라봐야 하기에 더 꾸준한 모습을 선보여야 한다고 판단한 것이다. 그는 "동세대인 류노스케나 스즈키 유이토 같은 선수들은 이미 국가대표팀에서 당연하다는 듯 높은 수준의 플레이를 보여주고 있다. '좋은 경기였다, 동점을 만들고 싶었지만 잘 싸웠다' 같은 말로 만족해서는 안 된다. 우리는 국가대표팀을 목표로 하는 팀이지 않나. 해외파나 아시안컵 멤버가 없어서 주변에서 우려할지 몰라도, 우리도 할 수 있다는 것을 증명해야 한다"라며 선수들의 독기를 주문했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com