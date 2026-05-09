대전, 포항 상대로 홈 무승 끊을까...선봉은 '괴물' 디오고

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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 홈 첫 승에 성공할까.

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대전하나는 9일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 포항 스틸러스와 '하나은행 K리그1 2026' 13라운드를 치른다. 대전은 승점 16점(4승4무4패)을 얻어 5위에 올라있다.

연승을 통해 분위기를 끌어올린 대전은 지난 라운드 인천 유나이티드와의 경기에서 홈 첫 승을 노렸다. 디오고-정재희 등 연승 기간 동안 활약을 한 선수들을 선발로 내세우고 후반에 주민규,이명재 등을 넣어 밀어붙였다. 아쉽게도 결과는 무득점이었다. 실점을 하지 않으면서 0-0 무승부를 기록해 승점을 얻었지만 홈 승리를 아직 기록하지 못해 아쉬움을 삼켰다.

황선홍 감독은 경기 후 기자회견에서 "홈 승리가 미뤄지고 있다. 오늘 많이 오셨는데 팬들에게 죄송하다. 다음 홈 경기인 포항전에선 이기도록 잘 준비하겠다"고 했다. 홈 팬들에게 사과를 전하면서 동시에 포항전 승리 의지를 다졌다.

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포항전 선봉은 디오고가 나선다. K리그 적응을 마친 디오고는 포항전에서 아쉬운 기억이 있다. 4월 올 시즌 첫 맞대결에서 선발 출전했지만, 전반 26분 퇴장을 당하고 페널티킥까지 내줬다. 결국 이호재에게 골을 허용한 대전은 한 명이 부족한 상황에서 분투를 했지만 결국 0대1로 패했다.

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포항전 징계를 마치고 돌아온 디오고는 본격적으로 활약했다. 울산전 1골-1도움을 기록하더니 광주전에도 득점을 해 5대0 대승을 이끌었다. 인천전에서 골은 없었지만 압도적인 존재감으로 상대에 큰 위협을 줬다. 황선홍 감독은 "디오고의 컨디션이 상당히 좋아지고 있다. 주위에서 같이 연계를 할 수 있다면 더 나아질 것이다. 더 활용을 잘해야 한다"고 기대를 전했다.

포항전 동기부여가 큰 디오고를 앞세워 대전은 다시 한번 홈 첫 승을 노린다. 대전은 올 시즌 홈에서 6경기를 치러 3무3패로 승리가 없다. 포항전 홈 첫 승을 통해 분위기를 탄다는 계획이다.

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포항은 최근 6경기에서 2승 1무 3패다. 직전 강원FC전에서 1대1로 비겼다. 올시즌 12경기를 치르면서 10실점만 허용하는 안정적인 수비력을 보여주고 있지만, 9골 밖에 기록하지 못한 빈공이 고민이다. 포항은 10라운드 전북 현대전을 시작으로 계속 원정 경기를 치러야 하는 일정이다.

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포항전을 맞이하는 대전의 목표는 오직 승리다. 디오고가 승리로 이끌 수 있을지 관심을 모은다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com